形状記憶材料市場は2033年に399億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは形状記憶材料市場を分析・予測した市場調査報告書「 形状記憶材料市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Shape Memory Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に180億米ドル、2026年には198億米ドル規模となり、2026年から2033年まで年平均成長率（CAGR）10.5%で成長し、2033年には399億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「形状記憶材料市場 - 製品別（合金、ポリマー、セラミックス、ハイブリッド複合材料）、用途別（ヘルスケア・医療、航空宇宙・防衛）、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Shape Memory Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Alloys, Polymers, Ceramics, Hybrid Composites), By End Use (Healthcare & Medical, Aerospace & Defense), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は形状記憶材料の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 合金
● ポリマー
● セラミックス
● ハイブリッド複合材料
最終用途別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● ヘルスケア＆医療
● 航空宇宙＆防衛
● 自動車
● 電子機器＆半導体
● 工業生産
● その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
● 欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
ラテンアメリカ
中東＆アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353045/images/bodyimage1】
レポート概要
形状記憶材料市場 - 製品別（合金、ポリマー、セラミックス、ハイブリッド複合材料）、用途別（ヘルスケア・医療、航空宇宙・防衛）、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Shape Memory Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Alloys, Polymers, Ceramics, Hybrid Composites), By End Use (Healthcare & Medical, Aerospace & Defense), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-shape-memory-materials/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
製品別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 合金
● ポリマー
● セラミックス
● ハイブリッド複合材料
最終用途別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● ヘルスケア＆医療
● 航空宇宙＆防衛
● 自動車
● 電子機器＆半導体
● 工業生産
● その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
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形状記憶材料市場 - 製品別（合金、ポリマー、セラミックス、ハイブリッド複合材料）、用途別（ヘルスケア・医療、航空宇宙・防衛）、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Shape Memory Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Alloys, Polymers, Ceramics, Hybrid Composites), By End Use (Healthcare & Medical, Aerospace & Defense), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
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