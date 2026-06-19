調査レポート：里帰り出産と夫の育児当事者意識調査2026～里帰りママの約7割が実感。「新生児期の共有」が父親の主体性を分ける～（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年5～6月に実施した「里帰り出産と夫の育児当事者意識調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
本調査では、里帰り出産を行った母親は約44.1%にのぼり、その滞在期間は「1ヶ月以上」が合計で約7割を占めることがわかった。里帰りは産後の母体回復や周囲のサポートを得やすい合理的な選択である一方、この期間は新生児期という育児の最も濃密な時間と重なる実態が明らかとなった。
里帰り中の夫の過ごし方は「普段と変わらず仕事中心の生活」が約65.5%と突出し、「頻繁に実家へ通い育児に関与」は約28.9%にとどまった。これは夫の意欲以前に、里帰りという物理的な距離が、夫と新生児期育児との接点を構造的に減らしやすいことを示している。
産後の関与は育休取得の有無に強く左右され、育休を取得した夫は「1日6時間超」の関与が約40.4%に達した。さらに自宅復帰後も育休取得層では「主体的に責任を持って担う」が約59.6%にのぼり、未取得層の約36.8%を大きく上回った。父親の主体性は、初期に育児へ関わる機会を通じて育まれる可能性が示された。
里帰りから戻った後に夫婦間の育児理解のギャップを感じた人は合計約68%にのぼり、妻の約半数が自身の負担の大きさを実感していた。一方で、新生児期の過ごし方が夫の当事者意識に影響したと感じる人は約7割に達し、母親自身が産後初期の経験共有の重要性を実感していることが明らかとなった。
調査項目
●あなたの性別
●現在の状況（長子の年齢）
●里帰り出産をしたか
●産後の実家・義実家での滞在期間
●里帰り中の夫の来訪・滞在の頻度
●里帰り中の夫の過ごし方（複数回答）
●新生児期における夫の育休・まとまった休暇の取得
●産後1ヶ月までの夫の1日あたりの家事・育児関与時間
●自宅復帰後の夫の育児・家事に対する姿勢
●夫の育児スキルへの評価
●「名もなき育児」など細かなタスクへの夫の理解度
●夫婦間で感じた育児理解のギャップ
●ギャップを感じた原因
●育児における妻自身の負担・心理的ストレスの実感
●夫に言いたかったが我慢した本音（複数回答）
●新生児期の過ごし方が夫の当事者意識に与えた影響の実感
●次の機会があれば里帰り出産を選びたいか
●夫の主体性を促すために必要だった取り組み（複数回答）
●里帰り出産で妻と夫の当事者意識に差ができると思うか
●里帰り出産と夫の当事者意識醸成についての考え方
●里帰り出産に関する自由回答
調査
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19875（レポートURL）
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：経産婦
調査期間：2026.05.29-2026.06.18
有効回答者数：322名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352885/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
本調査では、里帰り出産を行った母親は約44.1%にのぼり、その滞在期間は「1ヶ月以上」が合計で約7割を占めることがわかった。里帰りは産後の母体回復や周囲のサポートを得やすい合理的な選択である一方、この期間は新生児期という育児の最も濃密な時間と重なる実態が明らかとなった。
里帰り中の夫の過ごし方は「普段と変わらず仕事中心の生活」が約65.5%と突出し、「頻繁に実家へ通い育児に関与」は約28.9%にとどまった。これは夫の意欲以前に、里帰りという物理的な距離が、夫と新生児期育児との接点を構造的に減らしやすいことを示している。
産後の関与は育休取得の有無に強く左右され、育休を取得した夫は「1日6時間超」の関与が約40.4%に達した。さらに自宅復帰後も育休取得層では「主体的に責任を持って担う」が約59.6%にのぼり、未取得層の約36.8%を大きく上回った。父親の主体性は、初期に育児へ関わる機会を通じて育まれる可能性が示された。
里帰りから戻った後に夫婦間の育児理解のギャップを感じた人は合計約68%にのぼり、妻の約半数が自身の負担の大きさを実感していた。一方で、新生児期の過ごし方が夫の当事者意識に影響したと感じる人は約7割に達し、母親自身が産後初期の経験共有の重要性を実感していることが明らかとなった。
調査項目
●あなたの性別
●現在の状況（長子の年齢）
●里帰り出産をしたか
●産後の実家・義実家での滞在期間
●里帰り中の夫の来訪・滞在の頻度
●里帰り中の夫の過ごし方（複数回答）
●新生児期における夫の育休・まとまった休暇の取得
●産後1ヶ月までの夫の1日あたりの家事・育児関与時間
●自宅復帰後の夫の育児・家事に対する姿勢
●夫の育児スキルへの評価
●「名もなき育児」など細かなタスクへの夫の理解度
●夫婦間で感じた育児理解のギャップ
●ギャップを感じた原因
●育児における妻自身の負担・心理的ストレスの実感
●夫に言いたかったが我慢した本音（複数回答）
●新生児期の過ごし方が夫の当事者意識に与えた影響の実感
●次の機会があれば里帰り出産を選びたいか
●夫の主体性を促すために必要だった取り組み（複数回答）
●里帰り出産で妻と夫の当事者意識に差ができると思うか
●里帰り出産と夫の当事者意識醸成についての考え方
●里帰り出産に関する自由回答
調査
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調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：経産婦
調査期間：2026.05.29-2026.06.18
有効回答者数：322名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
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名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
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受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
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