調査レポート：「チャイルドシート」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年4～5月に実施した『「チャイルドシート」市場調査2026』について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
生後1歳以上の子どもを持つママ232名を対象に実施した本調査では、チャイルドシートの保有率（購入経験率）が約81%にのぼり、着用義務化や安全意識の高まりを背景に、保有がほぼ一般化していることがわかった。
検討・購入のタイミングは妊娠後期に集中しており、購入を検討し始めた時期は妊娠後期が約47%、実際に購入した時期も妊娠後期が約60%を占めた。検討にかけた期間は「即決」が約33%で最多となり、1週間以内に決定した層と合わせると約65%に達するなど、出産準備の限られた時間のなかで短期間に意思決定する購買行動が示された。
ブランド認知ではアップリカ（約67%）とコンビ（約65%）が二強を形成し、最初に購入したブランドはアップリカ（約27%）がコンビ（約23%）をやや上回った。比較検討の際に実物を見に行ったママは約83%にのぼり、購入ブランドを選んだ理由（複数回答）は安全性が約59%、価格が約53%で上位となった。購入場所は店頭が中心ながら、EC（楽天・Amazon等）の合算も約25%を占めることが明らかとなった。
購入を振り返って「必要だった」と回答した割合は約98%にのぼり、満足度は非常に高い。あらためて選ぶ際の最重要基準は安全性（約64%）が突出し、使用経験を経て安全性への比重がさらに高まる傾向が示された。一方、別ブランドへの買い替え経験は約16%にとどまったが、その局面では買い替え先としてコンビ（約28%）が首位に逆転した。なお、未購入の理由は「親族・知人からのお下がり」が約44%で最多となった。
調査項目
●チャイルドシートを買ったことがあるか
●子ども（最年長児）の現在の月齢
●購入を検討し始めた時期
●購入を決めるまでにかかった検討期間
●チャイルドシートを購入した時期
●知っているチャイルドシートのブランド（認知）
●最初の購入時に比較検討したブランド
●比較検討の際に実物を見に行ったか
●実物を見に行った場所
●最初に購入したチャイルドシートのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入時に最も重視した理由
●最初にチャイルドシートを購入した場所
●最初に購入したチャイルドシートの価格
●チャイルドシートは振り返って必要があったか
●今あらためて購入するときの選定基準（複数回答）
●選定基準のうち最も重要だと思うもの
●最初の購入以降、別ブランドへ買い替えたことがあるか
●買い替え先に選んだブランド
●買い替え時にそのブランドを選んだ理由
●チャイルドシートを買い替えた時期
●チャイルドシートを購入しなかった理由
調査
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19837/（レポートURL）
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員のママ
調査期間：2026年4月20日（月）～2026年5月19日（火）
有効回答者数：232名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
概要
生後1歳以上の子どもを持つママ232名を対象に実施した本調査では、チャイルドシートの保有率（購入経験率）が約81%にのぼり、着用義務化や安全意識の高まりを背景に、保有がほぼ一般化していることがわかった。
検討・購入のタイミングは妊娠後期に集中しており、購入を検討し始めた時期は妊娠後期が約47%、実際に購入した時期も妊娠後期が約60%を占めた。検討にかけた期間は「即決」が約33%で最多となり、1週間以内に決定した層と合わせると約65%に達するなど、出産準備の限られた時間のなかで短期間に意思決定する購買行動が示された。
ブランド認知ではアップリカ（約67%）とコンビ（約65%）が二強を形成し、最初に購入したブランドはアップリカ（約27%）がコンビ（約23%）をやや上回った。比較検討の際に実物を見に行ったママは約83%にのぼり、購入ブランドを選んだ理由（複数回答）は安全性が約59%、価格が約53%で上位となった。購入場所は店頭が中心ながら、EC（楽天・Amazon等）の合算も約25%を占めることが明らかとなった。
購入を振り返って「必要だった」と回答した割合は約98%にのぼり、満足度は非常に高い。あらためて選ぶ際の最重要基準は安全性（約64%）が突出し、使用経験を経て安全性への比重がさらに高まる傾向が示された。一方、別ブランドへの買い替え経験は約16%にとどまったが、その局面では買い替え先としてコンビ（約28%）が首位に逆転した。なお、未購入の理由は「親族・知人からのお下がり」が約44%で最多となった。
調査項目
●チャイルドシートを買ったことがあるか
●子ども（最年長児）の現在の月齢
●購入を検討し始めた時期
●購入を決めるまでにかかった検討期間
●チャイルドシートを購入した時期
●知っているチャイルドシートのブランド（認知）
●最初の購入時に比較検討したブランド
●比較検討の際に実物を見に行ったか
●実物を見に行った場所
●最初に購入したチャイルドシートのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入時に最も重視した理由
●最初にチャイルドシートを購入した場所
●最初に購入したチャイルドシートの価格
●チャイルドシートは振り返って必要があったか
●今あらためて購入するときの選定基準（複数回答）
●選定基準のうち最も重要だと思うもの
●最初の購入以降、別ブランドへ買い替えたことがあるか
●買い替え先に選んだブランド
●買い替え時にそのブランドを選んだ理由
●チャイルドシートを買い替えた時期
●チャイルドシートを購入しなかった理由
調査
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19837/（レポートURL）
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員のママ
調査期間：2026年4月20日（月）～2026年5月19日（火）
有効回答者数：232名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
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