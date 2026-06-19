「メンタルノイズ」に気づけば人づきあいはラクになる！心理カウンセラーが教える「すりへらない心」のつくり方――新刊文庫『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』（著者：山根 洋士）6月30日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』（著者：山根 洋士）を6月30日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353012/images/bodyimage1】
■『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』
・アマゾン：https://amzn.to/4oInOZq
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100316200
〈内容紹介〉
つい「気にしすぎて疲れてしまう」あなたに。
著作累計１５万部突破！
ベストセラー心理カウンセラーが、
「心をすりへらさない」とっておきの方法を教えます。
◇「自己肯定のハードル」を少しだけ下げてみる
◇上司の発言を「サラリと受け流す」ヒント
◇気遣いで「ムダに消耗しない」賢い方法
◇他人の悪口に「いちいち反応しない」
◇「さっさと見切りをつける」ことも大切なスキル
【著者からのメッセージ】
心が疲れてしまうのは、あなたを縛る「メンタルノイズ（心のクセ）」が原因です。
無理に自分を変えようとしなくて、大丈夫。気持ちをゆるめる「ちょっとしたコツ」と、
「心のしくみ」を知るだけで、人づきあいは驚くほどラクになります。
心地よい時間を取り戻すための一歩を、ここから始めましょう。
読むだけで、イライラ・不安・クヨクヨが、
スッキリ解消できる一冊！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353012/images/bodyimage2】
■商品情報
書名：『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』
著者：山根 洋士
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3162-1
発売日：2026年6月30日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4oInOZq
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100316200
■著者：山根洋士(やまね・ひろし)
心理カウンセラー。
メンタルコーチ、一般社団法人メンタルノイズ心理学協会会長。
大阪府出身。
早稲田大学中退。
編集者、コピーライター、FXトレーダーを経て、心理療法の道へ。
心理学に加え、脳科学などの知見も取り入れた独自の「メンタルノイズメソッド」を提唱し、カウンセラーやコーチの養成スクールを主宰。
多くの相談者をサポートしている。
著書に、メンタル本大賞2021優秀賞を受賞した『「自己肯定感低めの人」のための本』（アスコム）、『マンガでわかる 自己肯定感低めでもうまくいく「心のクセ」読本』（幻冬舎）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X：編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X：営業：https://twitter.com/mikasashobo
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X：翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
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編集担当：沢村
配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』（著者：山根 洋士）を6月30日（火）に発売いたします。
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■『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』
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・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100316200
〈内容紹介〉
つい「気にしすぎて疲れてしまう」あなたに。
著作累計１５万部突破！
ベストセラー心理カウンセラーが、
「心をすりへらさない」とっておきの方法を教えます。
◇「自己肯定のハードル」を少しだけ下げてみる
◇上司の発言を「サラリと受け流す」ヒント
◇気遣いで「ムダに消耗しない」賢い方法
◇他人の悪口に「いちいち反応しない」
◇「さっさと見切りをつける」ことも大切なスキル
【著者からのメッセージ】
心が疲れてしまうのは、あなたを縛る「メンタルノイズ（心のクセ）」が原因です。
無理に自分を変えようとしなくて、大丈夫。気持ちをゆるめる「ちょっとしたコツ」と、
「心のしくみ」を知るだけで、人づきあいは驚くほどラクになります。
心地よい時間を取り戻すための一歩を、ここから始めましょう。
読むだけで、イライラ・不安・クヨクヨが、
スッキリ解消できる一冊！
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■商品情報
書名：『いちいち「すりへらない」心が手に入る本』
著者：山根 洋士
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3162-1
発売日：2026年6月30日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4oInOZq
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100316200
■著者：山根洋士(やまね・ひろし)
心理カウンセラー。
メンタルコーチ、一般社団法人メンタルノイズ心理学協会会長。
大阪府出身。
早稲田大学中退。
編集者、コピーライター、FXトレーダーを経て、心理療法の道へ。
心理学に加え、脳科学などの知見も取り入れた独自の「メンタルノイズメソッド」を提唱し、カウンセラーやコーチの養成スクールを主宰。
多くの相談者をサポートしている。
著書に、メンタル本大賞2021優秀賞を受賞した『「自己肯定感低めの人」のための本』（アスコム）、『マンガでわかる 自己肯定感低めでもうまくいく「心のクセ」読本』（幻冬舎）などがある。
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