株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は東京シティ税理士事務所 著・山端慶太 編『＜改訂3版＞らくらく個人事業開業のすべてがわかる本』https://www.asa21.com/book/b676127.htmlを2026年6月25日（木）に刊行いたします。

最新制度にも対応！各種手続きから開業後の実務までマスター

累計50000部超!ロングセラーの最新制度対応版が出来ました。「インボイス制度」や「電帳法」への対応ポイントも掲載。「事業に専念できる」と好評の効率的な実務が満載です。 開業、青色申告などの各種手続きから、開業後の経理、税金、節税策まで、必要なことだけをすっきりマスター。すべて記入例付だから、これ1冊で安心です。

各種手続きから開業後の実務まで!事業に専念できる効率的な実務が満載

書籍情報

タイトル：＜改訂3版＞らくらく個人事業開業のすべてがわかる本 著者：東京シティ税理士事務所 山端慶太 編 ページ数：260ページ 価格：1,760円(10%税込） 発行日：2026年6月25日 ISBN：978-4-86667-846-7 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b676127.html amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4866678461/asapublcoltd-22/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18617754/?l-id=search-c-item-text-01

目次

第1章 開業のための準備を始めましょう 第2章 事業開始に必要な届出を行いましょう 第3章 さあ事業開始です 手間をかけずに帳簿づけをしましょう 第4章 事業経営の節税の秘策教えます 第5章 事業に専念するための「手抜き」教えます 第6章 １年間の事業のまとめです 決算と確定申告を行いましょう 第7章 事業は永続します 新しい事業年の準備をしましょう

著者紹介

東京シティ税理士事務所

税理士法人。1981年、山端康幸税理士事務所として個人事業スタート。2002年、税理士法人東京シティ税理士事務所と組織変更。“中小企業の税務会計”と“不動産・相続の税務”の2つの得意分野を持つ。多くの顧問会社の、経理・総務部門の省力化と低コスト化を実現する。

編者プロフィール

山端慶太（やまはた・けいた）

税理士法人東京シティ税理士事務所社員税理士。不動産税務・相続税務を専門とする。アパート・マンション経営者の悩み、とりわけ不動産活用、相続対策のコンサルタント業務を数多く行う。不動産仲介会社、マンション販売会社、ハウスメーカーなどの営業社員研修、不動産活用セミナーなどの講師を数多く務め、現在所属税理士の指導をしながら自己の経験した不動産税務のAI化も積極的に手掛けている。

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