全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、7月2日（木）より開催される、大人気テレビアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』の、オリジナルグッズ情報を発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/conan2026/ ★グッズ詳細ページ：https://realdgame.jp/s/conan2026/goods.html

2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナンたちと協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベントです。 7月2日（木）よりスタートするシリーズの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』の開催を記念して、大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でも大活躍中のコナンや千速（ちはや）たちの描き下ろしビジュアルをあしらったグッズを含めた、オリジナルグッズ全13種類の販売が決定！ おすすめは、本イベントオリジナルデザインの「バス型クッキー缶～コースター付き～」。コナンや蘭、千速たちが窓からのぞいているバス型のクッキー缶に入った、アイコン柄のクッキーは食べるのがもったいないくらいの可愛らしいデザイン。描き下ろしイラストを使用したコースターが3枚も付属しており、イベント参加のお土産にピッタリです。 また、コナンや千速達をイメージしたアイコンがあしらわれた「コレクションポーチ」も登場。内ポケットも付いており、普段使いしやすいデザインなので日常生活で活躍すること間違いなし。アクリルスタンドや缶バッジなどグッズを収納して自分好みのポーチにしてご活用ください！ そのほか、本イベントの描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、本イベント限定描き起こしミニキャライラストを使用した「アクリルキーホルダー」、「クリアステッカー」などファン必見のアイテムもラインナップ。 さらに自宅に帰った後も謎解きを楽しめる「謎付きクリアファイル」などリアル脱出ゲームの定番グッズも販売。本年から新たに、親子や謎解き初心者の方も楽しめる「謎付きクリアファイル～初級～」が登場！

また、『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』のオリジナルグッズをご購入いただいた方には、税込3,000円ごとに『ノベルティクリアカード』をランダムで1枚プレゼントいたします。 他にも、ここでしか手に入らないグッズを多数ご用意しておりますので、ぜひイベント参加とあわせてお気に入りのアイテムを手に入れてみてください。

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』オリジナルグッズ概要

■オリジナルグッズ一覧 ・アクリルスタンド：各1,700円（全3種、W160×H120mm） ・コレクションポーチ：3,200円（約H210×W280×D30mm） ・Tシャツ：各3,800円（M／L／XL） ・アクリルキーホルダー：各800円（全11種／ランダム販売、W50×H60mm以内） ・脱出成功／失敗ステッカーセット：各500円（全2種、円形Φ55mm、四角形H50×W50mm） ・クリップボード：2,800円（A5） ・バス型クッキー缶～コースター付き～：2,800円（クッキー10枚入り、コースター3枚入り、約H65×W152×D95mm） ・クリアステッカー：各500円（全11種／ランダム販売、H70×H40mm） ・標識風ステッカーシート：1,000円（A5） ・缶バッジ：各500円（全11種／ランダム販売、Φ57mm） ・謎付きクリアファイル：各1,200円（全2種、A4） ・謎付きクリアファイルセット：3,600円（3種セット、A4） ・謎付きクリアファイル～初級～：1,200円（A4） 『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』開催会場限定で、オリジナルグッズを合計3,000円（税込）ご購入ごとに「ノベルティクリアカード」を1枚ランダムでプレゼント！ ・ノベルティクリアカード：全10種（うちシークレット2種） ■オリジナルグッズ販売場所について オリジナルグッズは『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』開催会場にて販売いたします。 参加されるイベント時間内（開場時間～ご退場）にてご購入が可能です。 下記会場では、イベント開催期間中に限りチケットをお持ちでない場合でも購入が可能です。 ・東京ミステリーサーカス（7月2日～7月31日までイベント参加者のみに限定させていただきます） ・リアル脱出ゲーム名古屋店（7月9日～7月31日までイベント参加者のみに限定させていただきます） ・リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店（7月9日～7月31日までイベント参加者のみに限定させていただきます） ・リアル脱出ゲーム横浜店 ※オリジナルグッズの詳細や注意事項は、特設サイトをご確認ください。

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』イベント概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/conan2026/ ◼︎イベントCM https://youtu.be/IAjsuZPJdDU ◼︎ストーリー 「待ってろ……蘭！」 横浜で自動運転バスの試乗会に参加したコナン、蘭、世良。 しかし突如、蘭を1人乗せたままバスが暴走を始める！ コースを外れたバスを追うコナンと世良。そして神奈川県警交通機動隊の萩原千速も白バイで追走する。 「指令センター、応答願います！ 車内には……時限爆弾が仕掛けられている模様です！」 しかし、指令センターにいるあなたもまた、未曾有の危機に直面していた。 ウイルスによってシステムが乗っ取られ、バスをコントロールできなくなっていたのだ……！ 現場を奔走するコナン、世良、千速。犯人を捜査する横溝重悟。 そして、指令センターに残された最新鋭のシステムを駆使するあなた。 バスの行方は？ システムを乗っ取った犯人の目的とは？ 指令センターから横浜の街にいるコナン達と協力し、絶体絶命の危機から蘭を救い出せ！

◼︎プレイ形式 所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント ◼︎開催会場、日程 東京、名古屋、大阪ほか、台湾を含む全世界40会場以上で開催。詳細は特設サイトをご確認ください。 ■ チケット販売スケジュール 好評販売中！ ◼︎チケット料金 【前売】 一般：3,700円 グループチケット（1人～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円） 特典付きチケット：チケット料金+3,500円／1人 ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。

■特典付きチケット情報 特典付きチケット限定グッズには、オリジナル箔押しBOX入りのインクボトル付きの本格的な羽ペンと謎解きキットがセットになった「女神の羽ペンセット」がついてきます。 ※特典付きチケットの詳細や注意事項は、特設サイトをご確認ください。

■主催 『疾風の追走からの脱出』製作委員会 ■企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉名探偵コナンとは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている漫画作品および同名TVアニメ。 TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から30年以上にわたり放送されており、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。 TVアニメ「名探偵コナン」 読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる6:00放送（一部地域除く） https://www.ytv.co.jp/conan/ 劇場版 「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」 2026年4月10日（金）より大ヒット上映中 風の女神（エンジェル）vs黒き堕天使（ルシファー） 旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦!! https://www.conan-movie.jp/