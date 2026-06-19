企業人事に聞いた「卒業生が活躍している大学」調査で3項目が近畿私大1位

学校法人大阪経済大学

日経HRが2026年6月に発表した「企業人事に聞いた『卒業生が活躍している大学』調査」において、大阪経済大学が3項目で近畿私立大学1位にランクインしました。

本ランキングは、上場企業および一部有力な未上場企業の人事担当者に対し、自社で働く社員を出身大学別にさまざまな切り口で評価してもらい、その結果をランキングとしてまとめたものです。

「大学の人材育成力ランキング2026-2027」取り組み別ランキング

- キャリア教育に熱心に取り組む大学：全国私大2位（近畿私大1位／全国2位）- 就職支援体制が充実している大学：全国私大4位（近畿私大1位／全国4位）- 産学連携に積極的な大学：全国私大7位（近畿私大1位／全国18位）

※日経キャリアマガジン特別編集『価値ある大学2026-2027 就職力ランキング』（日経HR／2026年6月発表）より抜粋

また、前回調査（2025-2026版）と比較すると、「キャリア教育に熱心に取り組む大学」は全国私大3位から全国私大2位へ、「就職支援体制が充実している大学」は全国私大7位から全国私大4位へ、「産学連携に積極的な大学」は全国私大10位から全国私大7位へ順位を上げ、本学の人材育成やキャリア支援、産学連携の取り組みが企業からさらに高く評価される結果となりました。

【近畿で唯一】就職支援で5年連続 近畿私大トップ2にランクイン

特に就職支援分野では、2022-2023版から5年連続で近畿私大トップ2にランクインしており、今回の調査でも近畿私大1位（全国4位）を獲得しました。

※日経キャリアマガジン特別編集／価値ある大学 就職力ランキング2022-2023、2023-2024、2024-2025、2025-2026、2026-2027に基づく

大阪経済大学の就職サポートは、「寄り添う力」が違います。

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m3kehku4vMA ]

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