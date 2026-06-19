JOCHUM新商品のお知らせ

株式会社エンスカイ

株式会社エンスカイ（埼玉県草加市）は、株式会社サンリオのキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」デザインのグッズを2026年6月26日（金）よりロフト一部店舗にて先行発売後、2026年7月10日（金）より全国の量販店・専門店などでも発売します。

商品ラインナップは「ジェットストリーム 3色ボールペン（全3種）」「クロッキーブック（全2種）」「スクエアふせんセット（全2種）」「ダイカットパスケース（全11種）」「ハッピープレートキーホルダーコレクション（ランダム全11種）」です。

商品詳細

ジェットストリーム 3色ボールペン

種類数：3種

サイズ：約H147×W12.2×D16.6mm

仕様：（芯径）0.5mmボール、（インク色）黒・赤・青

販売価格：各1,100円（消費税込）

クセになる、なめらかな書き味を実現する三菱鉛筆のボールペン「ジェットストリーム 3色ボールペン」の新柄です！黒インクに長持ちリフィル搭載で、従来よりも黒を長く使うことができます。

クロッキーブック

種類数：2種

サイズ：約H182×W165×D9mm

内容：白クロッキー紙100枚

販売価格：各1,045円（消費税込）

中が白いクロッキー紙で、イラストを描いたり文字を書いたりなど自由に使える「クロッキーブック」です！

スクエアふせんセット

種類数：2種

サイズ：約H180×W62mm（台紙）

約H45×W45mm（ふせん1枚）

内容：ふせん45枚（3デザイン各15枚）

販売価格：各660円（消費税込）

台紙にふせんが3デザインセットされている「スクエアふせんセット」です！好きな柄を選んで使用することができます。

ダイカットパスケース

種類数：11種

サイズ：約H172×W162×D3mm以内

販売価格：各880円（消費税込）

目立つこと間違いなしの大きいサイズの「ダイカットパスケース」です！通学・通勤のバッグやリュックにフックでつけることができます。スプリングが伸びるのでカードを使用する際も便利！

ハッピープレートキーホルダーコレクション（ランダム商品）

種類数：ランダム全11種

サイズ：約H105×W70×D9mm

販売価格：各880円（消費税込）

どれがでるかお楽しみのランダム商品「ハッピープレートキーホルダーコレクション」です！アクリルプレートの背景はうっすら透けてクリアに見えます。

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※諸般の事情により、発売日・仕様等が変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品お取り扱い場所

（ロフト一部店舗）

2026年6月26日（金）より先行発売予定

（全国の量販店・専門店他）

2026年7月10日（金）より発売予定

■お取り扱い店舗詳細はコチラからご確認ください↓

店舗一覧(https://news.ensky.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/jochum_shops_20260619.pdf)

今後も新商品が続々登場予定ですのでお楽しみに！

※商品ごとに販売数および在庫数は異なり、限りもございます。予めご了承ください。

※商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なります。

※店舗によって一部商品の取り扱いがない店舗がございます。

※販売店舗は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。