一般社団法人日本ヘンプ協会『第5回 学術講演会』開催のお知らせ

一般社団法人日本ヘンプ協会

静岡県立大学薬学系大学院・客員教授、薬学博士である佐藤均を代表理事とする「一般社団法人日本ヘンプ協会」（東京都港区）は、一般財団法人・日本教育会館 ７階会議室にて『第5回 学術講演会』を開催いたします。

今回の学術講演会では、1) CBD製品の新たな公正競争規約（特別講演：元・消費者庁次長）、2) CBD→THC変換を抑える添加剤「Stable-C(R)」の新規開発（教育講演）、3) CBN/THC⾮含有ブロードスペクトラム製品の開発（一般講演）、4) 紫外・蛍光同時検出によるTHC/ CBN超微量分析法の開発（教育講演）、5) CBD抽出を目的とした大麻栽培事業の現状と展望 (会員講演)。消費者庁OB、大学研究者、CBD企業の諸先生方にご講演を頂きます。

また、当協会の理事長である佐藤均教授が行ってきた CBD 最先端研究などを知る良い機会ともなっております。

開催概要

■第5回学術講演会

テーマ「新たなCBD 市場の構築～新規技術の確立と国内抽出の試み～」

協賛：Green Trade Japan株式会社

プログラム https://x.gd/DFqLs

【日程】令和8年7月8日（水）

【時間】午後1時～4時

【会場】一般財団法人・日本教育会館 ７階会議室（東京都千代田区一ツ橋2-6-2）

【定員】100名（先着順）※要予約/オンライン開催なし/後日一部アーカイブ共有予定

【会費】無料

■懇親会

《懇親会》

【日程】令和8年7月8日（水）

【時間】午後4時～5時

【会場】一般財団法人・日本教育会館 ７階会議室（東京都千代田区一ツ橋2-6-2）

【会費】無料

＜講演プログラム＞

司会進行：一般社団法人日本ヘンプ協会 参与 堀江 政行

１. 開会挨拶 元厚生労働省統括審議官 木村政之

２. 来賓ご挨拶 前衆議院議員、元拉致問題担当大臣、元国家公安委員長 松原 仁

３. 来賓ご挨拶 「麻振興研究会発足について」

元衆議院議員、合同会社麻産業振興研究会 代表社員、

東京医療保健大学・客員教授 務台 俊介

４. 教育講演 「CBD→THC変換を抑える添加剤「Stable-C(R)」の新規開発」

Green Trade Japan株式会社

５. 一般講演 「CBN/THC非含有ブロードスペクトラム製品の開発

Green Trade Japan株式会社

６. 会員講演 「CBD抽出を目的とした大麻栽培事業の現状と展望」

株式会社CBD JAPAN Holdings

７. 特別講演 「プロアスリートが実践するコンディショニングとリカバリー」

第5代Bigbangライト級王者・K-1 Krushファイター 目黒翔大

８. 特別講演 「スポーツ現場で実践するCBD活用法」

理学療法士/パフォーマンスコーチ C-Lab（シーラボ）代表 岡崎 優

９. 特別講演 「CBD製品の新たな公正競争規約」

一般社団法人カンナビジオール安全・安心協議会 専務理事 黒田岳士

１０. 教育講演 「紫外・蛍光同時検出によるTHC/CBN超微量分析法の開発」

「日本CBD分析センターと外部ラボとの分析事業連携について」

一般社団法人日本ヘンプ協会・理事長、静岡県立大学薬学系大学院・客員教授 佐藤 均

１１. 閉会挨拶 一般社団法人日本ヘンプ協会・理事長 佐藤 均

※講師のご都合等により、止むを得ずビデオによる講演になる場合がございます。予めご了承ください。

今回の講演会では、実際にCBD製品を使われている生の声としてスポーツ界から特別に二名の講師にご参加頂きます。

【特別講演・１】

目黒 翔大（めぐろ しょうた）選手

プロキックボクサー（優弥道場所属）

第5代Bigbangライト級王者。K-1・Krushを中心に活躍する現役プロキックボクサー。豊富な手数とスタミナを武器に、多くの強豪選手と対戦を重ねている。

競技活動を続ける中で、コンディショニングやリカバリーにも力を入れ、競技力向上に取り組んでいる。

【特別講演・２】

岡崎 優（おかざき ゆう）氏

理学療法士／パフォーマンスコーチ

C-Lab（シーラボ）代表

高校時代の野球での怪我をきっかけに理学療法士を志し、整形外科勤務を経て、プロゴルファー専属トレーナーとしての活動経験を持つ。

上越市でC-Labを運営し、プロ野球選手やプロゴルファーなどトップアスリートのコンディショニング・パフォーマンス向上支援に携わるほか、高校野球部約120名の身体評価、障害予防、競技力向上サポートを行っている。

身体機能評価と動作分析を基盤に、競技力向上からケア・リカバリーまで幅広くサポートしている。

お申込方法

講演会・懇親会共に下記フォームにてお申込ください。

【お申込フォーム】

https://forms.gle/MPBLVhYxT7qokvrq8

【お振込先】※懇親会にご参加の方

GMOあおぞらネット銀行

法人第二営業部

普通口座 1284566

シャ）ニホンヘンプキョウカイ

【お申込・お振込期間】

令和8年6月19日（金）～ 7月6日（月）正午まで

注意事項

※開催内容（プログラムや登壇者など）が一部変更となる場合がございます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

※事前にお申込を頂いた方のみのご参加とさせて頂きます。

※1名様毎、お申込フォームにてお申込をお願いいたします。メールでのお申し込み受け付けておりません。予めご了承くださいませ。

※お申込の確認ができ次第）、事務局より順次お申込確定メールをお送り致します。数日いただく場合がございますので 予めご了承ください。

※定員数に限りがございます、お早目のお申込・お支払いをお願いいたします。

※定員数に限りがございます、キャンセルのないようお願いいたします。

※当日は受付にてお名刺を２枚頂戴致しますのでご用意頂きますようお願い致します。

※自己都合によりご参加できなかった場合の返金は致しかねますので、予めご了承ください。

※講演および懇親会での撮影・録音・SNSへの投稿はお控えいただきますよう、宜しくお願い致します。

本協会概要

〈設立〉

2021年9月30日

〈役員等〉

■代表理事

佐藤 均（静岡県立大学薬学系大学院・客員教授、薬学博士、タイ・マヒドン大学客員教授、上海大学客員教授）

■理事

湊 寛明（医療社団法人ピュアスマイル 理事長・ピュアリオ審美・矯正歯科 慶応三田院 代表）

二木 芳人（昭和医科大学 名誉教授）

溝尾 朗（患者目線のクリニック 虎ノ門内科・皮膚科院長）

松島 大輔（金沢大学 融合研究域融合科学系 融合研究域融合研究系 教授）

■相談役

原田 義昭（原田国際法律事務所 代表弁護士、前衆議院議員 元環境大臣）

■事務局長

山本 隆太郎

一般社団法人日本ヘンプ協会

Japan Industrial Hemp Association（JIHA）

東京都港区虎ノ門4-3-20 14階

TEL：03-5404-3458

FAX：03-5404-3401

MAIL：info@japan-iha.or.jp

HP：https://japan-iha.or.jp/