TVアニメ　『弱虫ペダル』シリーズの新作アプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」事前登録15万人突破！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下「enish」）は、株式会社Gホールディングスと共同で、事前登録中のTVアニメ『弱虫ペダル』シリーズを題材としたスマートフォン向け最新アプリ『弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム』において登録者数15万人を突破いたしました。

▼App Store（iOS）はこちら

https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

▼Google Play（Android）はこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

▼メールアドレスでの登録はこちら

https://forms.gle/XLAYKycUn4t1eXuT9

また、事前登録者数15万人突破を記念して2026年6月19日（金）より、ゲームアプリ公式Xアカウントで記念キャンペーンを開始いたしました。

最新情報は、ゲーム公式Xアカウントにて随時公開してまいりますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」公式X

https://x.com/yowapeda_ism

■ペダイズ 事前登録者数15万人突破記念キャンペーン開催！

事前登録者数15万人突破を記念して、「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」公式X（＠yowapeda_ism）にて、豪華キャストのサイン入りグッズが抽選で合計6名様に当たる！フォロー＆RPキャンペーンを開催いたします。

＜期間＞

キャンペーン実施期間 2026年6月19日（金）～2026年6月25日（木）23:59

＜賞品＞

小野田坂道役の山下大輝さん、真波山岳役の代永翼さんのサイン入り等身大のぼり各3名様 （合計6名様）

ガチャ10連分のダイヤをゲームリリース後全員に配布

＜参加方法＞

（１）ゲームアプリ公式Twitterアカウント（＠yowapeda_ism）をフォロー＆対象投稿

https://x.com/yowapeda_ism/status/2067791161188811047

をリポスト

（２）ストア登録画面（スクリーンショット）をリプライ

■『弱虫ペダル』とは

【原作】2008年から連載中で、主人公・小野田坂道が仲間とともに成長し、インターハイ優勝を目指す姿を描く、累計発行3200万部を超える大人気漫画。2026年5月、ついに100巻を迎える。

【アニメ】2013年～2023年にかけて5期にわたり放送された大人気青春スポーツアニメ。

【プロローグ】

千葉県にある総北高校に通う主人公・小野田坂道はちょっと気弱でアニメが大好きな高校一年生。坂道はアニメ研究部に入部しようとしていたが今泉俊輔や鳴子章吉との出会いによって、自転車競技部に入部することになる。金城、田所、巻島といった個性豊かな先輩達や沢山の仲間に支えられて、数々の試練を乗り越えていく中で坂道の才能が目覚め始める…！！

■「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」概要

タイトル：弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム

ジャンル：育成シミュレーションゲーム

animate Games Online：https://animate-go.com/game/detail/yowapeda-ism

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/yowapeda_ism

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル GR 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 03 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 04 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 05 製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） https://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営