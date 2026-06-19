【続・スプレッド限界突破！BTC/JPYレバレッジ取引応援】平日は業界最狭水準※1の「標準スプレッド5,000円※2」を継続してご提供

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業・第一種金融商品取引業者を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、VCTRADEサービスにおいて※3、2026年6月19日（金）以降、「続・スプレッド限界突破！BTC/JPYレバレッジ取引応援」として、平日の「BTC/JPY」のレバレッジ取引におけるスプレッドを、業界最狭水準となる「標準スプレッド5,000円」で提供することをお知らせいたします。

なお、SBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）でも、同様のスプレッドを提供しますので、こちらも併せてご活用ください。

※1 金融庁・財務局に登録された主要な暗号資産交換業者かつ第一種金融商品取引業者におけるレバレッジ取引、販売所を対象にした当社調べ（2026年6月19日（金）時点）

※2 相場の急激な変動により、一時的にスプレッドが拡大する可能性があります。

※3 BITPOINTサービスは対象外となります。

2026年6月5日（金）から19日（金）まで期間限定で開催している「スプレッド限界突破！BTC/JPYレバレッジ取引応援ウィーク」では、取引量が約4.7倍※4になるなど、多くのお客さまからご支持いただいております。ご好評を受けまして、当社では最終日の本日6月19日（金）以降も、平日においては、同水準スプレッドにて継続してご提供してまいります。

※4 VCTRADEサービスにおける2026年6月6日（土）から17日（水）までの期間と5月1日（金）～31日（日）の出来高日時平均を比較した当社調べ

【続・スプレッド限界突破！BTC/JPYレバレッジ取引応援】

■当社のレバレッジ取引の魅力■対象となる取引

2026年6月19日12:00以降の平日の「BTC/JPY」のレバレッジ取引

■平日の標準スプレッド

5,000円（相場の急激な変動により、一時的にスプレッドが拡大する可能性があります。）

■ご注意事項

・市場実勢を反映してスプレッドを更新いたします。

・相場の急激な変動により、一時的にスプレッドが拡大する可能性があります。

・本内容につきまして、当社の都合により予告なく変更または終了することがございます。

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

＜暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点＞

暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、VCTRADEサービスに関する「暗号資産取引説明書」 に定める通りです。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円又は暗号資産（当社にて取扱いのある暗号資産に限ります。）で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、VCTRADEサービスに関する「証拠金について」に定める通りです。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大２倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率（法人レバレッジ倍率）です。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。

当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額（スプレッド）があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。 VCTRADEサービスに関する「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）