スポオクにて、サガン鳥栖がスペシャルオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク）がエンゲート株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート）と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、J.LEAGUE所属のサガン鳥栖が実施する『サガン鳥栖 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ全選手サイン入り公式球オークション』を2026年6月19日（金）から開始します。

オークション特設サイトはこちら :https://www.sports.mbok.jp/gon/sagan-tosu202606サガン鳥栖 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ全選手サイン入り公式球オークション

この度、サガン鳥栖は、百年構想リーグを共に戦ってくださったファン・サポーターの皆様へ感謝を込めて、スペシャルオークションを開催いたします。

本オークションでは、サガン鳥栖の全選手直筆サイン入り明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ公式球が出品されます。

なお、本オークションの収益はクラブ運営費用として活用されます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【サガン鳥栖 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ全選手サイン入り公式球オークション 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/339_1_5d24be7885173e6bca2fc06a2a7c6cb3.jpg?v=202606190552 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員（※）でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料（落札額の10%）を支払うことで利用可能（一部有料会員限定オークションがございます）