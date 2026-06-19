YAMAGIWA、「3daysofdesign 2026」に初出展

株式会社YAMAGIWA

オリジナル照明をはじめ、世界の照明・家具ブランドの輸入・販売、照明計画を手がける株式会社YAMAGIWA（本社：東京都港区、CEO：松川晋也）は、2026年6月10日から12日までデンマーク・コペンハーゲンで開催された「3daysofdesign 2026」に初出展し、新作「O-LIGHT」および「TALIESIN(R) WHITE」を発表いたしました。

本展示は3daysofdesignの展示プログラムのひとつである「FRAMING」の一環として、コペンハーゲン中心部・Kongens Nytorv地区に位置する歴史的建築 Odd Fellow Palaceを会場に、数多くの海外ブランドとともに出展いたしました。FRAMING全体では約22,000名が来場し、国内外のデザイン関係者や業界関係者から高い関心が寄せられました。

会場となったOdd Fellow PalaceYAMAGIWAブースYAMAGIWAブースYAMAGIWAブース 新作「O-LIGHT」

「O-LIGHT」は、デザイナー・武内経至氏とのコラボレーションにより、日本の伝統的な木工技術である「曲げわっぱ」に着想を得て、現地の伝統工芸士との協働により制作された照明コレクションです。国産杉の素材感を活かし、光と素材、そして時間の関係性を通して、空間に静かな佇まいをもたらします。

また「TALIESIN WHITE」は、フランク・ロイド・ライトによるTALIESINシリーズの新たなカラーバリエーションとして発表しました。ホワイト仕上げにより、象徴的な構成はそのままに、より現代の空間に調和する新たな表情を加えています。

YAMAGIWAは今後も、タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を提供してまいります。

Photo by Giuseppe De Francesco

株式会社YAMAGIWA

1923 年の創業以来、日本の照明業界におけるパイオニアとして革新的な照明器具・技術を追求してきました。タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を社会に提供し続けています。詳しくは、https://www.yamagiwa.co.jp/(https://www.yamagiwa.co.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=3dd2026&utm_content=textlink) をご覧ください。

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