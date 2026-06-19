D4DRのシンクタンクFPRCが、第10回となるフォーラム「未来思考2045：危機と分断を超え、『超江戸』の熱狂を呼び覚ませ」を開催

ディー・フォー・ディー・アール株式会社

ディー・フォー・ディー・アール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤元健太郎、以下D4DR）の未来予測専門シンクタンク部門である「Future Perspective Research Center」（以下FPRC *1）は、2026年7月17日に「未来思考2045：危機と分断を超え、「超江戸」の熱狂を呼び覚ませ」と題したイベントを開催します。

【お申込み・詳細はこちらから https://www.d4dr.jp/event_fprcforum_260717/】

■ 企画の背景：効率化の「その先」で行き詰まる現代ビジネスへの一石

現在、生成AIはビジネスの効率化や最適化を極限まで推し進めています。しかし、誰もが瞬時に「正解（データや戦略）」を手に入れられるようになった結果、商品やサービスの急速なコモディティ化という新たな危機が生まれています。

「効率の先に、人は何に価値を感じ、何に熱狂するのか？」

この現代の問いに対し、本フォーラムでは「2045年のポスト労働社会」という未来の視座と、「200年以上続いた江戸文化・老舗の暖簾」という歴史観を掛け合わせることで、データや効率重視の企画に行き詰まったビジネス界へ「意味のマネタイズ」という新たなパラダイムシフトを提案します。

■ 注目セッション＆登壇者

【未来構想の技法】孫正義氏の元参謀が語る、2045年への航海図

ソフトバンク時代に孫正義氏の側近として未来構想を支えた安川新一郎氏（最新著書『未来思考2045(https://amzn.asia/d/0eRgrTdQ)』著者）が登壇。危機の時代だからこそ必要となる「未来から逆算する思考法」を解説します。

【歴史×最先端】200年続く老舗「榮太樓總本鋪」と考える、愛されるビジネスの条件

効率化や流行の移り変わりが激しい現代において、なぜ老舗は数百年もの間、顧客を魅了し続けられるのか。榮太樓總本鋪の代表・細田将己氏、電通総研のシニアコンサルタント・奥野洋子氏を交え、「伝統と革新」「コミュニティと熱狂」をテーマに激論を交わします。

【体験取材可能】江戸を味わい未来を語り合う、初開催の「超江戸サロン」

第4部（交流会）では、榮太樓總本鋪の細田氏自らが「金つば屋台」で金つばを振る舞い、また安川氏によるサイン会と、未来デザインツールの展示など、江戸の町人文化さながらの社交の場を提供。効率ではなく「縁と偶然」を楽しむ、これからの時代のコミュニティのあり方を体感いただけます。

■ イベント概要

・日時：2026年7月17日（金）

第1部～第3部 16：00～18：30

第4部 交流会 18：45～19：30（有料）

・開催形式：会場開催

・会場：スペース中目黒「SPACE CYNE（スペース シアン）」

東京都目黒区上目黒2丁目9-35 中目黒ＧＳ第２ビル２Ｆ

・参加費：第1部～第3部 無料

第4部 交流会 3,000円/名

・定員：第1部～第3部 80名

第4部 交流会 30名

※会場スペースの都合により、抽選制とさせていただきます。

・お申込受付：https://peatix.com/event/5034383

・お申込締切：2026年6月28日（日）23:59

※抽選結果のご連絡は、順次差し上げます。

・主催：D4DR株式会社

■ プログラム

第1部 イントロダクション

「AI時代、ビジネスはなぜ『江戸』に還るのか？」

藤元 健太郎（D4DR株式会社 代表取締役／FPRC 主席研究員）

第2部 基調講演

「未来思考2045：孫正義氏の参謀が見た未来構想の技法」

安川 新一郎 氏（グレートジャーニー合同会社代表／東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員／藤田医科大学客員教授）

第3部 パネルディスカッション

「2045年への航海図：『超江戸』に学ぶ、粋な熱狂の生み出し方」

パネリスト

安川 新一郎 氏

細田 将己 氏（株式会社細田協佑社 代表取締役社長／株式会社榮太樓總本鋪 代表取締役社長／日本橋一丁目１・２番地区再開発準備組合 理事長）

奥野 洋子 氏（株式会社電通総研 シニアコンサルタント）

藤元 健太郎

ファシリテーター

川上 泰央（D4DR株式会社 未来戦略コンサルティンググループ GM／長期ビジョンファシリテーター）

第4部 交流会

「超江戸サロン」

■ 登壇者プロフィール

基調講演／パネリスト

安川 新一郎 氏

グレートジャーニー合同会社代表

東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員

藤田医科大学客員教授

ソフトバンク(株)社長室長/執行役員本部長を務めた後、東京都顧問、政府CIO補佐官等を歴任。孫正義社長とともに14年間、ソフトバンクグループの経営に参画。

パネリスト

細田 将己 氏

株式会社細田協佑社 代表取締役社長

株式会社榮太樓總本鋪 代表取締役社長

日本橋一丁目１・２番地区再開発準備組合 理事長

学習院高等科を経て、米国マサチューセッツ州Bentley Universityを卒業後、1998年三井物産株式会社に入社。2007年株式会社榮太樓總本鋪に入社。企画担当役員を経て2016年より副社長を務める。2019年株式会社細田協佑社社長に就任。2023年4月に株式会社榮太樓總本鋪の社長に就任。江戸創業1818年より数えて12代目、榮太樓總本鋪が紡いできた伝統の味を守りつつ、現代のお客様の感性にあった新しい和菓子の業態・商品開発に力を入れる。

パネリスト

奥野 洋子 氏

株式会社電通総研 シニアコンサルタント

IT企業法人営業を経て経営企画、人事へとキャリアを広げ、企業変革に従事。2025年より電通総研にて、企業の持続的成長に向けた事業戦略、健康経営・サステナビリティ経営・人的資本経営を軸に組織文化改革と業務改革を支援。社内外のリソースを有効活用して無理・無駄なく続けられる仕組みの構築を得意とする。

“心身ともに健康に働き続けられる社会の実現”をモットーに、従業員エンゲージメントを高める仕組みづくりと、企業価値向上を両立する、マネージャー視点の「自走する組織づくり」の実装が強み。

テーマ提言

藤元 健太郎

D4DR株式会社 代表取締役

FPRC 主席研究員

野村総合研究所を経てコンサルティング会社D4DR代表。広くITによるイノベーション、新規事業開発、マーケティング戦略、未来社会の調査研究などの分野でコンサルティングを展開。J-Startupに選ばれたPLANTIOを始め様々なスタートアップベンチャーの経営にも参画。関東学院大学非常勤講師。日経MJでコラム「奔流eビジネス」を連載中。近著は「ニューノーマル時代のビジネス革命」（日経BP）。

ファシリテーター

川上 泰央

D4DR株式会社 未来戦略コンサルティンググループ GM

長期ビジョンファシリテーター

ファブレスの機械メーカーにて、大企業の先端技術・要素開発に関わった後、マーケティング企画室室長として各種のマーケティング施策を実行しながら、営業企画、国内外の代理店網再構築、新商品企画、新規事業企画、生産管理の業務改革などを部門横断で担当。D4DRでは、長期ビジョン策定や未来からのバックキャスティングで新規事業開発を支援。未来デザインツールを活用したワークショップを日本全国に広げ、日本の明るい未来づくりに貢献すべく邁進中。

「次の時代の豊かな社会を、自分の思いを大切にしながら構想したい」という思いを持つ皆様と、楽しみながら意見を交わす場にしたいと思っています。

ご参加を心よりお待ちしています。

********

*1 Future Perspective Research Center（FPRC）について

2019年4月10日に発足。これまで携わった様々なプロジェクトを通じて蓄えた知見をもとに、超長期的な未来と短期的な現在を遠近両面で見通すシンクタンク部門。未来社会を洞察し、実現可能な方法とともに未来予想図を描き、発信している。

■WEBサイト https://www.d4dr.jp/fprc/

《会社概要》

商号：ディー・フォー・ディー・アール株式会社（D4DR inc.)

代表者：代表取締役社長 藤元健太郎

所在地：（本社）〒108-0073 東京都港区三田1-6-7 WATANABEビル 2階

設立：2002年4月17日

事業内容：

■長期ビジョン、ビジネス戦略立案、新規事業開発コンサルテーション

■HR・人的資本経営コンサルテーション

■市場リサーチ・マーケティング分析

■企業の知識創発支援、社内の知識創発システムの導入支援

■業界横断的なコンソーシアム、各種委員会のプロデュース、事務局支援

■Webサイト、SNS、ECサイトの分析・評価・プロデュース

資本金：2,000万円

URL：https://www.d4dr.jp/

■ 本件に関する報道・一般の方のお問い合わせ先

ディー・フォー・ディー・アール株式会社 松井、三浦

〒108-0073 東京都港区三田 1-6-7 WATANABEビル 2階

e-mail：info@d4dr.jp TEL：03-3457-8646

※当日の会場取材、登壇者への個別インタビュー等をご希望の報道関係者様は、事前に上記メールアドレスまたはお電話にてご相談ください。