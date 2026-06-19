マーティを乗せてBack to the future!!『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシンが、マーティのフィギュア付き1/24スケールプラモデルで登場！

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、青島文化教材社の商品「ムービーメカ No.BT-05 1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART I タイムマシン フィギュア付き」（2026年9月発売予定）の予約受付を開始しましたことをお知らせいたします。

アオシマのムービーメカシリーズより、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（原題: Back to the Future）PART Iに登場したタイムマシンが、1/24スケールのプラモデルで登場。

劇中でドクが自らの愛車を改造したタイムマシンを立体化。ステンレス製ボディとタイヤから炎を上げてタイムスリップする印象的な姿は、当時既に製造を終了していたベース車を世界的に有名にしました。

今回は新規造形でタイムマシン運転席に乗せる「マーティ・マクフライ」無塗装フィギュアが付属。エフェクトパーツ等と組み合わせて、劇中のイメージを臨場感たっぷりに再現可能です。

製品は塗装・組立が必要な1/24スケールプラモデルキット。

PART Iで登場した姿を内装・外装ともに精密に再現。

ガルウイングドアは製作後も開閉可能で、付属のフィギュアを運転席に乗せて楽しめます。

タイムスリップ時に発生する炎をエフェクトパーツとして付属。またPART Iのラストシーンで、時計台からの雷の電流を次元転移装置へと送るアンテナも装着可能（組立時選択式）。

劇中の1985年10月26日に行われた実験で使用された遠隔操作用のプロポ、ビデオカメラもおまけパーツとして付属します。

※フィギュアの画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

◇メーカー：アオシマ

◇スケール：1/24

◇完成時サイズ：車体全長 約184mm

◇価格： 7,700円(税込)

◇発売予定： 2026年9月

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき企画・制作された商品です。

【バック・トゥ・ザ・フューチャー PartI タイムマシン フィギュア付き 】

商品ページ：https://www.1999.co.jp/11407286

【関連商品】

『1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン専用ディテールアップパーツ』

タイムマシンをさらにリアルに仕上げることのできるエッチング等のディテールアップパーツセット。

◇メーカー：アオシマ

◇スケール：1/24

◇価格： 2,750円(税込)

◇発売中

【 1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン専用ディテールアップパーツ 】

商品ページ：https://www.1999.co.jp/11035479

【会社概要】

【HOBBYSEARCHについて】

1999年の創業以来、20年以上にわたりフィギュアを中心としたホビーグッズを取り扱うインターネット通販（EC）会社として、自社ECサイトを運営しています。国内外あわせて 54万人以上のユーザー にご利用いただいており、ヘビーユーザー向けのコレクションアイテムから、お子様も楽しめる玩具まで、75万点以上 のアイテムを取り扱っています。

【HOBBY SEARCHリンク一覧】

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