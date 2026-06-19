【地方創生ビジネス】津別町「道の駅あいおい」地域ブランド強化プロジェクト第三弾

株式会社フジタコーポレーション津別町道の駅あいおいドッグラン ニューオープン

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）は、北海道網走郡津別町「道の駅あいおい」の指定管理業務開始にあたり、地域ブランド強化プロジェクトの第三弾として、敷地内（クマヤキハウス裏手）に初となるドッグラン施設「道の駅あいおいドッグラン」を2026年7月4日（土）にオープンすることをお知らせいたします。

北海道内では近年、ペット同伴による観光需要が拡大しており、今回のドッグラン整備を通じて、従来の「休憩施設」から滞在型の「目的地施設」への転換を図ります。これにより、新たな来訪動機の創出と施設内滞在時間の延長を促進し、施設全体の売上向上および地域経済への波及効果の創出を目指してまいります。

■ 本プロジェクトの背景と目的

近年、北海道内ではペット同伴による観光需要が高まる一方、津別町周辺を含む道東エリアでは常設型のドッグラン施設が限られております。このような環境を踏まえ、「道の駅あいおい」が広域からの来訪者を受け入れる新たな目的地施設としての機能を強化することを目的に、本プロジェクトを推進いたします。

豊かな自然景観や既存の観光資源といった地域の魅力を活かした快適な滞在環境を整備することで、ペット同伴来訪者の新たな来訪動機を創出するとともに、施設内での滞在時間の延長を図ります。これにより、名物「クマヤキ」をはじめとする飲食・物販利用の促進を通じた地域経済への波及効果を目指すほか、利用者満足度の向上やSNS等を通じた情報発信による地域ブランドの認知拡大、交流人口の増加を通じた地域活性化に貢献してまいります。

■ ドッグラン整備計画の概要

名称（仮称）：津別町道の駅あいおいドッグラン

オープン日： 2026年7月4日（土）

設置場所： 道の駅あいおい 敷地内・クマヤキハウス裏手（北海道網走郡津別町字相生83番地1）

整備面積： 約500平方メートル （20.0m × 25.0m）

対象： 小型犬 ～ 中型犬

■ 「道の駅あいおい」について

道の駅あいおい

「道の駅あいおい」は、北海道津別町に位置し、阿寒摩周国立公園周辺へのアクセス拠点として機能する観光施設です。大正時代に開業した旧国鉄相生線の北見相生駅跡地を活用して整備されており、園内には当時の駅舎や車両が保存・展示されています。館内では、津別町産の食材を活かした飲食・物販機能を展開しており、特に手作り豆腐や、ご当地スイーツであるクマヤキは、地域の特色を活かした商品として来訪者から一定の評価を得ています。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）