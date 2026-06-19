撮影・物販を中心としたオールジャンルファンミーティング「推し撮りフェス3」2026年11月23日（月・祝）開催決定　スペシャルアンバサダーに秋本帆華

アニソフィア株式会社

アニソフィア株式会社は、2026年11月23日（月・祝）、東京・有明のTFTホール1000にて、撮影・物販を中心としたオールジャンルファンミーティング「推し撮りフェス3」を開催します。

本イベントは、ファンと出演者が直接交流できることをコンセプトに、チェキ会や撮影会、各種物販などを実施し、総勢100組の出演者を予定しています。

スペシャルアンバサダーには、アイドル時代に培った愛嬌を武器に声の仕事や女優業などマルチに活躍する、スターダストプロモーション所属の秋本帆華（あきもとほのか）さんが前回に続き就任しました。

秋本さんは、マンガやアニメ、アイドルなどの“推し活文化”への造詣が深いことでも知られ、今回、自らも「推し撮り」を体験すべく本イベントに参戦。イベント当日に撮影した写真は、推し撮りフェス公式Xにて公開予定です。

ファンと出演者が双方向に熱量を共有できる一日として、「推し撮りフェス3」は“推し活”の新しい体験価値を創出します。

秋本帆華さんコメント

このたび、「推し撮りフェス3」のスペシャルアンバサダーを務めさせていただくことになりました、秋本帆華です。

もともとマンガやアニメ、女性アイドルが大好きで、日頃から“推し活”を楽しんでいます。今回スペシャルアンバサダーとして関われることはもちろん、一人の“推し活ファン”として参加できることをとても楽しみにしています。

当日は私自身も「推し撮り」に挑戦する予定です！ぜひ公式Xの投稿もチェックしていただけたら嬉しいです。会場でみなさんにお会いできることを楽しみにしています！

◆プロフィール

スターダストプロモーション所属。2012年「チームしゃちほこ」としてデビューし、アイドル活動をスタート。2025年「TEAM SHACHI」として名古屋城にてラストライブを開催。アイドル時代に培った愛嬌を武器に声の仕事や女優業などマルチに活躍するタレントとして活動。興味を持ったことはとことん追求し、多数の資格を持つ。特に少年漫画が好きで、2023年より毎年マンガ大賞選考員に選ばれている。

X： https://x.com/a_honoka_mg

■イベント概要- 名称：推し撮りフェス3- 日程：2026年11月23日（月・祝） 14:00 - 19:00- 会場：TFTホール1000（東京都江東区有明3-4-10）- 出演者：アイドル、インフルエンサー、コスプレイヤーなど- 内容：チェキ会、撮影会、物販- 総出演者数：100組（予定）- チケット：1枚2,200円（税込）LivePocketで7月11日（土）10:00～販売開始- 主催：アニソフィア株式会社- 企画・制作：推し撮りフェス実行委員会- 公式WEBサイト：https://oshidorifes.com- 公式X：https://x.com/oshidorifes