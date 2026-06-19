ゴルフアパレルブランド「ピンアパレル」主催のゴルフコンペを開催

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PING APPAREL（ピンアパレル）」は、10月５日(月)、兵庫県「東条ゴルフ倶楽部」にてゴルフコンペティション ～プロ対決・最新ギア試打・ドレスコードを楽しむ特別な1日～ を開催いたします。

本イベントは全国のPING APPARELファンの皆様にご参加いただけるオープンイベントです。

店舗顧客の方はもちろん、PINGを愛する全てのゴルファーの皆様にご参加いただけます。

当日は、プロ対決、最新ギア試打やドレスコードを楽しむ特別な1日として豪華参加特典や様々な賞など、プレー以外でも楽しめる充実したコンテンツをご用意。憧れのプロたちとの触れ合える特別な一日をお楽しみいただけます。

■開催概要

・イベント名：PING APPAREL COLOR CODE CUP 2026

・開催日：2026年10月5日（月）

・会場：東条ゴルフ倶楽部（〒673-1324 兵庫県加東市新定1188番地4 TEL：0795-46-1192）

https://tjgc.tatemono-golf.com/

・応募部門：ダブルス戦（スクランブル方式） 2人1組

・参加人数：94名（先着順となります）

・参加資格：ピンアパレルのアイテムを着用のお客様

・参加費：13,000円（お1人様 ※事前振込）

※参加確定後、お振込みのご案内をメールにてお送りします

・プレーフィ：ゲスト様 10,750円 （昼食(軽食)付、セルフプレー､諸税込）

会員様 6,350円（昼食(軽食)付、セルフプレー､諸税込）

※プレーフィーは当日ゴルフ場にてお支払いください

※お食事代・アルコール代・売店でのお買い物は別途個人負担となります

・ゲスト：永野竜太郎プロ、阿部裕樹プロ、亀代順哉プロ、水田竜昇プロ

・MC：小西綾子氏

・特典：限定ノベルティ(全員)、豪華賞品 (順位賞・コーディネート賞など)

■応募方法・スケジュール

・応募方法：記載のURLよりご応募ください。

https://magazine.mix.tokyo/20260619-pingcup-kansai

・応募締切：2026年8月31日(月)

・詳細案内：当選者にはスケジュール含む詳細を別途メールにてご案内いたします。



■注意事項

※本イベントは参加プロ含め今後内容の一部が変更となる場合がございます。

※当日は撮影が行われ、公式SNS等に掲載される場合がございます。

※迷惑メール設定をされている方は、pingapparel.info@gmail.com からの受信許可をお願いします。

運営に関するお問い合わせ先

pingapparel.info@gmail.com

2026年のピンアパレルは 「THE ORIGIN ジ・オリジン - 原点 -」がテーマ

ピンブランドの発祥の地、アメリカ 強いアメリカ、憧れのアメリカ、様々な思いをのせて原点回帰をコンセプトにしたコレクションに。

ー SUMMER COLLECTION -

太陽に挑むすべてのゴルファーへ

過酷な夏を乗り切る遮熱ウェアで快適なゴルフを

ー 3つのLINEにて展開 ー

PERFORMANCE LINE：武骨で真面目なものつくりを踏襲したブランドの根幹となるライン

NATIVE LINE：アリゾナの空気感からカリフォルニアの解放感までを表現し、ゴルフもスタイルも楽しむためのエンジョイゴルフウェア

GOLD LINE：PINGのGOLFパターよりインスパイアされたより上質でよりEXCLUSIVEなゴルフウェア

-ABOUT PING APPAREL-

PINGはエンジニアだった創業者のカーステン・ソルハイムが、 1959年に自宅のガレージからスタートさせたクラブメーカーで、 これまで数々の名器をゴルフ界に送り出してきました。 近年では世界および日本のゴルフマーケットを席巻し、 プロ・アマチュアに関わらず多くのゴルファーの注目を集めており、 その革新的な製品開発力と、 確かな品質と性能が改めて再認識されています。

PING APPAREL公式サイト

https://www.ping-appareljapan.com/



■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL https://www.tsi.inc/