縦型ショートドラマ『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』株式会社アシタヘと株式会社GOKKOで共同制作、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社アシタヘ

映画、ショートドラマの企画・制作を手がけるIPプロデュースカンパニー、株式会社アシタへ（本社：東京都渋谷区初台、代表取締役：寺地真一）は、株式会社GOKKOと共同で、縦型ショートドラマ『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』を2026年6月19日（金）よりアプリ「POPCORN」にて配信いたします。本作は、株式会社アシタヘが企画した、最凶暴走族の頭として君臨するヤンキー・麗華が、超お堅いエリートサラリーマン・健太に一目惚れし、特攻服を脱ぎ捨てて受付嬢へと転身する、全25話の痛快オフィスラブコメディです。

◼︎あらすじ｜拳より強い、この気持ちをどう伝えればいい？

最凶暴走族の頭として君臨するヤンキー・麗華。彼女が道端で一目惚れしたのは、「ヤンキー大嫌い」を公言する超お堅いエリートサラリーマン・健太。

麗華は恋を成就させるため、特攻服を脱ぎ捨てて受付嬢に!?

しかし、健太の周りは超クセモノだらけ。

恋愛爆走と思いきや、ライバルの社長令嬢に、宿敵、さらには伝説のヤンキーまで現れ…恋も仕事も前途多難！ノンストップ・痛快オフィスラブコメディ。

◼︎見どころ

1. “最凶ヤンキー × ヤンキー嫌い”という最高にこじれた恋の構図

街を制圧してきた頭が、よりにもよって「ヤンキー大嫌い」な相手に一目惚れ。正体を隠して受付嬢に転身するという、笑って応援したくなる王道すれ違いラブコメ。

2. 特攻服を脱いだヒロインのギャップ

怒鳴り合いも喧嘩上等の最凶ヤンキーが、淑やかな受付嬢を演じる姿に思わずニヤリ。素の荒っぽさと、恋する乙女の初々しさが入り混じるギャップから目が離せない。

3. クセモノだらけの群像が巻き起こすノンストップ展開

ライバルの社長令嬢、因縁の宿敵、そして伝説のヤンキー。次々と現れる強烈なキャラクターたちが、恋と仕事を同時に引っかき回す。1話ごとに転がり続けるテンポ感が魅力。

◼︎メインキャスト

山口乃々華｜東麗華 役

最凶暴走族「薔薇亜怒（バラード）」の頭として街に君臨するヤンキー。怖いものなしの最強女子が、健太への一目惚れをきっかけに特攻服を脱ぎ、受付嬢に転身する本作のヒロイン。荒っぽさと、恋する乙女の純情を併せ持つ。

瀬戸利樹｜田島健太 役

「ヤンキーが大嫌い 」を公言する超お堅いエリートサラリーマン。真面目で隙のない仕事ぶりとは裏腹に、なぜか麗華が巻き起こす騒動の渦中へ。麗華が恋の全てを懸ける相手。

横野すみれ｜高橋愛乃 役

高橋物産の社長令嬢で、誰もが振り向く華やかな超美人お嬢様。健太に好意を寄せ、彼に近づく麗華を強く意識している。完璧な"いい子"の顔の裏に、何を抱えているのか。

新野七瀬｜望月和奏 役

組織「血流紅露主（ケルベロス）」の頭にして、"狂犬"の異名を持つヤンキー。荒っぽく喧嘩っ早いが、裏表のないまっすぐな性格。麗華の前に現れ、物語をかき乱す。

奏羽茜｜田島麻子 役

"浪花の猛虎"の異名を持つ、伝説級のヤンキー。喧嘩も強ければ圧も強い。麗華の前に突如現れ、ただならぬ存在感を放つ--その目的とは。

鈴木浩文｜斎藤真紀子 役

東皇商事の課長で、家柄や学歴を重んじる権威主義者。令嬢である愛乃には媚びる一方、ヤンキーの麗華のことは露骨に見下している。

◼︎作品概要

作品名：『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』

ジャンル：縦型ショートドラマ／ラブコメ／ヤンキー／オフィスラブ

配信開始日：2026年6月19日（金）

配信先：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

話数：全25話

制作年：2026年

監督：寺地真一

脚本：新野七瀬

主題歌：「好きじゃねーし！」（櫻井保幸）

企画・プロデュース：株式会社アシタへ

制作：株式会社アシタへ／STUDIO GOKKO

◼︎縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる”濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

◼︎(株)GOKKOとは？

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。 次世代エンターテインメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。 “日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る”これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。 ※共同アカウントを含む

会社概要

・所在地：東京都

・代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

・コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

・Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

・YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

・X：https://x.com/gokko5club/

・縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

株式会社アシタヘ

映画、ショートドラマの企画、制作をするIPプロデュースカンパニーです。日本だけではなく、世界で売れる日本のエンターテイメントコンテンツをプロデュースし続けます。今までにプロデュースした作品は、映画『Funny』、TikTokアニメ「オモカノ」、ショートドラマではオリジナル企画『たまごの復讐』、BUMP4週連続ランキングTOP3入りを果たした『タワマン階級戦争-低層界からの逆襲-』、BUMPで2ヶ月間ランキング1位、配信から一週間でSNS層再生回数3000万回を突破した『3000万稼げ！』など。ショートドラマにおいてはAIなども活用し、ヒットの再現性を追求する企画チームを発足し、オリジナル作品の企画から制作まで手がけます。