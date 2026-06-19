粧美堂限定オリジナルデザインを使用した、キュートな雑貨が新登場！「サンリオキャラクターズ DREAMY SWEETS GHOST HOUSEシリーズ」発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、株式会社サンリオとコラボレーションした粧美堂限定オリジナルデザインを使用した「サンリオキャラクターズ DREAMY SWEETS GHOST HOUSEシリーズ」を、2026年6月19日（金）より発売いたします。

新商品は、粧美堂オリジナルデザインを使用した「サンリオキャラクターズ DREAMY SWEETS GHOST HOUSEシリーズ」です。ラインナップは、アクリルキーホルダーやぬいぐるみマスコット、ぬいぐるみポシェットなどのキュートなアイテムをはじめ、ティッシュポーチ、巾着、パスケースなど、日常使いに便利なアイテムまで幅広く取り揃えています。各アイテムは、「マイメロディ」「クロミ」「シュガーバニーズ (しろうさ/くろうさ)」の全3キャラクターデザインで展開しており、ポップでカラフルだけど、ちょっぴりダークな新しいテイストのデザインとなっています。

さらに、ダイカットホイップハンドクリームは、本シリーズに加え、ホイップチェリーシリーズ(ハローキティ/マイメロディ/クロミ)デザインでも登場。キュートなアイテムが揃ったシリーズです。

商品概要

■商品名：ホイップクリームチャーム付きアクリルキーホルダー 各1,980円（税込）

■商品名：ぬいぐるみマスコット 各3,520円（税込）

〈マイメロディ〉〈クロミ〉〈シュガーバニーズ〉 (しろうさ)〈シュガーバニーズ〉 (くろうさ)

■商品名：ぬいぐるみポシェット 各3,850円（税込）

〈マイメロディ〉〈クロミ〉〈シュガーバニーズ〉 (しろうさ)〈シュガーバニーズ〉 (くろうさ)

■商品名：ホイップクリームチャーム付きPVCマルチポーチ 1,650円（税込）

■商品名：ギンガムチェック ティッシュポーチ 各2,530円（税込）

■商品名：ギンガムチェック ミニ巾着 各1,320円（税込）

〈マイメロディ〉〈クロミ〉〈シュガーバニーズ〉 (しろうさ)〈シュガーバニーズ〉 (くろうさ)

■商品名：合皮ネームチャーム 各2,860円（税込）

■商品名：パスケース 各2,860円（税込）

〈マイメロディ〉〈クロミ〉〈シュガーバニーズ〉 (しろうさ)〈シュガーバニーズ〉 (くろうさ)

■商品名：マルチポーチ 各3,850円（税込）

〈マイメロディ〉〈クロミ〉〈シュガーバニーズ〉 (しろうさ)〈シュガーバニーズ〉 (くろうさ)

■商品名：キーリング付きダイカットホイップハンドクリーム 各1,210円（税込）

※保湿成分配合：シアバター(シア脂)、シルク

＊フレッシュベリーの香り

＊ハンドクリームがホイップ状に出てきます

～「ホイップチェリーシリーズ」デザインのダイカットホイップハンドクリームも好評発売中～

■商品名：キーリング付きダイカットホイップハンドクリーム 各1,210円（税込）

※保湿成分配合：シアバター(シア脂)、シルク

＊スイートバニラの香り

＊ハンドクリームがホイップ状に出てきます

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/sanrio/sanrio_series/SA_DreamySweetsGhostHouse(https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/sanrio/sanrio_series/SA_DreamySweetsGhostHouse)

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。