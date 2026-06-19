「上司からの評価」を全社公開。エンゲージメント偏差値70を達成したユースフルが「第15回 日本HRチャレンジ大賞」優秀賞を受賞

ユースフル株式会社

ユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣凜太郎、以下「当社」）は、人事評価の透明化とマネジメント品質の向上を目的に、上司から部下へのフィードバックを社内全メンバーへ共有する「完全公開型フィードバック」制度を運用しています。外部エンゲージメントサーベイ「Engagement Compass（エンゲージメントコンパス）」（提供：ProFuture株式会社）において、総合スコア87点・偏差値70.1、「上司への満足度」4.67（5点満点）という高水準の結果を記録しました。このたび、本取り組みが「第15回 日本HRチャレンジ大賞」（主催：日本HRチャレンジ大賞実行委員会）の人事マネジメント部門 優秀賞に選出されましたので、お知らせいたします。

「日本HRチャレンジ大賞」公式サイト： 第15回日本HRチャレンジ大賞 | HRプロ(https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/)

■ 取り組みの主なポイント

1. 人事評価の"ブラックボックス"を解消する「完全公開型フィードバック」

上司が部下に伝えるフィードバックと期待役割を、全社員が閲覧できるMicrosoft Teamsの専用チャネルに実名で投稿。評価の「密室化」を構造的に排除している。

2. フルリモート環境下でトップ水準のエンゲージメントを実現

フルリモート中心の組織でありながら、外部サーベイで総合スコア87点・偏差値70.1を記録。マネジメントの質が自律的に向上するエコシステムが評価された。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YviN3Gt-DX0 ]

https://youtu.be/YviN3Gt-DX0?si=0idCaf6XENGfhGMw

■受賞の背景：なぜフィードバックを「完全公開」にするのか？

従来、多くの企業における人事評価は上司と部下の「密室」で行われがちで、評価のばらつきや不信の温床になりやすいという課題がありました。

当社では「密室評価」を徹底的になくすため、全社員が閲覧できる専用チャネルにおいて、上司がメンバー1人ひとりへ実名でフィードバックと期待役割を投稿する「完全公開型フィードバック」を実践しています。この背景には、代表の大垣凜太郎の「評価の透明性こそが組織の信頼を生む」という哲学があります。

■代表取締役・大垣凜太郎のコメント

1対1のクローズドな空間では、マネージャーが『今月も目標達成しようね』と同じ言葉を使い回しても、周囲には分かりません。実は、人事評価は最も手を抜きやすい領域なんです。

しかし、フィードバックを全員が見える場でオープンにすれば、マネージャーはメンバー1人ひとりの成長度合いや個性に真剣に向き合い、言葉を紡がざるを得なくなる。上司自身が逃げずにメンバーと向き合い、フィードバックの内容を試行錯誤する。これこそが、マネジメントの質を自律的に高める最高の教育になると確信しています

■ 主催者からの授賞理由（評価コメント）

「評価の密室化・ブラックボックス化を解消するため、完全公開型のフィードバックを導入。全社員が閲覧可能なプラットフォーム上で上司が部下への評価を実名投稿し、マネジメント力を衆人環視の下で磨く仕組みを構築しています。その結果、エンゲージメント偏差値は70.1、「上司への満足度」も4.67（5点満点）と高水準を記録。評価の透明性を確保しつつ、対話品質の自律的な向上により、組織と個人の信頼関係を構築する優れた取り組みであると高く評価されました。」

■ 今後の展望：さらなる「弱みを開示し、助け合える組織」へ

今回のエンゲージメント調査において、当社は組織への愛着や上司への信頼で「極めて高い参画度」を記録した一方、メンバー自身が「周囲をもっと助けたいのに、自分の支援が足りていないのではないか」と感じる、高い当事者意識ゆえの課題も浮き彫りになりました。当社は今後、フルリモート環境下でも気軽に「ヘルプミー」を発信でき、お互いの弱みをオープンにして補い合える心理的安全性のさらなる向上を目指します。本取り組みで得られた知見を活かし、次世代の組織文化のアップデートに挑戦してまいります。

＜※ご参照＞

■日本HRチャレンジ大賞とは

社会、経済の変化が激しい現代、企業の人材領域部門もその変化への対応を迅速かつ積極的に行う必要があります。「日本HRチャレンジ大賞」は、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業を表彰します。経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化を促すことを目的としています。

「日本HRチャレンジ大賞」公式サイト： 第15回日本HRチャレンジ大賞 | HRプロ(https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/)

ユースフル株式会社について

ユースフル株式会社は、「明日の働き方が変わる感動体験をお届けする」ことをテーマに、個人や組織のポテンシャルを最大限に引き出し、「創る人」を育成・支援しています。企業の生産性向上や社員のITリテラシー底上げを実現するため、Microsoftツールと生成AI活用に特化した法人研修・組織変革サービス「ユースフル ビジネス」を提供しています。

ユースフル株式会社

所在地：東京都千代田区九段南1丁目6-5

設立：2018年8月27日

事業内容：Microsoft 365および生成AI特化の法人研修・組織DXサービス等

HP：https://business.youseful.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ユースフル株式会社（Youseful Inc.）

広報担当：市川 杏子（いちかわ きょうこ）

Email：kyoko.ichikawa@youseful.jp