中森明菜が表紙に登場！／高すぎ？ 首都圏マンション最新動向 中古価格早見表付き／AERA 6月22日発売

株式会社朝日新聞出版

6月22日発売のAERA 6月29日号は、歌手・俳優の中森明菜さんが表紙に登場します。本格的な活動再開で話題の明菜さんがファンへの思いやこれからについて、率直な言葉で語ってくれました。表紙とグラビアは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花による撮り下ろし。時代を超えて輝き続ける「歌姫」の“いま”をご覧ください。巻頭特集は「首都圏マンションが高すぎる」。東京23区の新築マンション平均価格は3年連続で1億円を超えました。なぜここまで高騰したのか、一般市民は買えるのか――。購入者の声と専門家の分析から、「マイホーム」の現在地を読み解きます。東京都中古マンション平均価格早見表付きです。さらに、サッカーW杯に臨む日本代表や世界の注目選手を特集した記事、人気エコノミスト永濱利廣さんへのインタビュー、THE ALFEE連載など、多彩な記事を詰め込んだ充実の一冊です。ぜひお手に取ってご覧ください。

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：歌手・俳優 中森明菜

20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース――。中森明菜さんが、いまの思いを語りました。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。明菜さんの思いが詰まったインタビューは必読です。蜷川実花によるグラビアもぜひご覧ください。ジャズライブレポートや「AKINA NOTE」制作秘話も収録、合わせて13ページの大ボリュームでお届けします。誌面QRコードからは明菜さんの肉声メッセージや特別動画、誌面に収載しきれなかったインタビューも公開しています。明菜さんの直筆で、当選者の宛名入りのサイン色紙を抽選で3名様にプレゼント！ ぜひご覧ください。

巻頭特集 首都圏マンションが高すぎる

首都圏、特に東京23区のマンション価格が高騰を続けています。新築平均価格は3年連続で1億円を超え、わずか3年で1.65倍になりました。なぜここまで価格が高騰したのか、果たして一般市民は買えるのか――。シビアな現実を専門家の分析を交えて読み解きました。さらに、中古マンションの市場価格にも注目。東京カンテイによる、東京都12区の築年数・面積別中古マンションの平均価格早見表を掲載。東京都全域の完全データは誌面QRコードからどうぞ。

サッカーW杯「最高の景色を見るために」

熱戦が繰り広げられているサッカーワールドカップ2026。日本代表は「最高の景色を見るために」優勝を目標に掲げ、まずは悲願のベスト8以上を目指しています。8強入りには決勝トーナメントで2勝する必要があります。記事では、グループリーグで対戦する強敵スウェーデンの注目選手や戦力を分析。グループリーグを突破した場合に対戦する可能性があるブラジル、モロッコ、フランスといった強豪国の特徴も紹介し、ベスト8への険しい道のりを展望します。また、今大会のスーパースター4人を紹介しています。

新しい大人インタビュー 永濱利廣

第一ライフ資産運用経済研究所の首席エコノミストであり、高市政権の経済財政諮問会議で民間議員も務める永濱利廣さん。テレビなどでもおなじみの人気エコノミストが、2つの転機を軸に、半生を振り返りました。また、自身の老後より「子どもたちの未来が不安」と語る永濱さんが、日本経済のこれからと、エコノミストとして未来をどう変えていきたいかを語ります。

THE ALFEE 連載「奇跡の軌跡」

THE ALFEEの歴史をひもとく本連載、今回は1985年前編です。シングル「シンデレラは眠れない」の制作で、当時まだ珍しかった電子ドラムを導入するなどデジタルサウンドにいち早く挑戦した3人。忙しい日々と送りますが、当時は若さが炸裂していて――いきいきとしたアルフィートークをお楽しみください！

ほかにも、

・1日2軒ペースで減少する「京町家」を保存するには

・巨大データセンターは「新しい公害」か

・［やさしくなりたい］異彩の肖像 by ヘラルボニー 井口直人 街と戯れる

・［女性×働く］出社回帰社会 お迎え間に合わずに4人に1人が退職

・臨床心理カウンセリング大国・米国での体験記

・［トップの源流］日本アクセス 佐々木淳一会長 後編

・［2050年のメディア］下山進 「プラダを着た悪魔2」にみる雑誌と新聞の苦悩

・巻頭コラム［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・鈴木忠平［沖縄の英雄 島人たちの甲子園］

・あきやあさみの「愛せる服」と生きていく

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・松崎ケイリーン［日本のいいもの かわいいもの］

・あたしンち

ほか

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の6月22日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年6月29日号

定価：650円（本体591円＋税10％）

発売日：2026年6月22日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXDQV4CG/