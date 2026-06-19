【ライブレポート】佐野元春 & THE COYOTE BAND 45TH ANNIVERSARY TOURアンコール公演の模様を、いよいよ6月27日(土)にWOWOW独占放送・配信！

株式会社WOWOW2026(C)︎M's Factory Music Publishers

2026年3月21日、東京ガーデンシアターで開催されたアンコール公演の模様が、６月27日（土）夜7時よりWOWOWで放送・配信される。佐野のデビュー45周年を祝うべく、撮影に使用されたカメラは実に45台。ライブの臨場感をダイナミックかつ丹念に捉えた映像は、高品質な音響と相まって、記録の域を超えた新たな映像作品と言っても過言ではない。

このライブは、2025年7月から12月まで全27公演にわたり開催された「佐野元春 & THE COYOTE BAND 45TH ANNIVERSARY TOUR」のファイナルとなった特別公演。ツアー同様にチケットは即ソールドアウトとなり、会場は8000人のファンで埋め尽くされた。またこの日は、佐野が1980年3月21日にシングル「アンジェリーナ」でデビューを飾ってから、ちょうど46年を迎えるという記念すべき節目。そしてこの直前の3月13日には、佐野は70歳の誕生日を迎えていた。メモリアルデーを祝うべく集まったオーディエンスの期待は最高潮に達していた。

2026(C)︎M's Factory Music Publishers1. 過去の代表曲と呼応する「祝祭感」のアップデート

二部構成、約3時間にわたって行なわれたこの日のライブ。ファンの期待に応えるべく、冒頭から45年のキャリアを彩ってきた代表曲が惜しみなく披露されていく。ステージの背景に若き日の佐野の映像や、過去のアルバムアートワークが映し出される中、「ヤングブラッズ」、そして「ガラスのジェネレーション」を改題・再定義した「つまらない大人にはなりたくない」、同じく「ダウンタウン・ボーイ」を改めた「街の少年」が続けざまに演奏される。かつてそれらの楽曲をリアルタイムで受け止めた大人のオーディエンスが、少年少女のような歓声でステージに応える。ただし、これらは決してかつての若者たちのバイブルを懐かしむためのセレモニーではない。2025年に自らの楽曲を“再定義”したアルバム『HAYABUSA JET I・II』によって再び瑞々しい命を吹き込まれた楽曲たちは、2026年に鳴り響くのにふさわしい、モダン・ロックとしての魅力をたたえていた。

第一部の最後に演奏された「HAPPY MAN」を大胆にアップデートした「吠える」の、獰猛なまでのスキッフル・ビート。それは、佐野のジェントルで知性的な表情の下に、今なお鋭い牙が潜んでいることの証明だった。この祝祭感に満ちた空間を、余すところなくカメラが捉える。来場者全員に配布されたLEDリストバンドが客席で星座のように発光し、眩い光の海で躍動するバンドと、オーディエンスの溢れる笑顔。その美しい光景は、佐野が45年間という歳月をかけてリスナーと築き上げてきた信頼関係そのものであった。

2026(C)︎M's Factory Music Publishers2. コヨーテ・バンドとの20年と、深化したグルーヴ

そして、このライブには欠かすことのできないもう一つのマイルストーンがある。それは、佐野の現在進行形のグルーヴを共に作り込んできたザ・コヨーテ・バンドの結成から20年という節目だ。佐野とコヨーテ・バンドのメンバーが初めてオーディエンスの前に現れたのは、2006年4月。佐野のデビュー25周年記念ライブのアンコールだった。それまで長きにわたり活動を共にしてきたザ・ホーボー・キング・バンドに代わりステージに呼び込まれた深沼元昭、高桑圭、小松シゲルの3人が、たった一曲だけを演奏して去っていくという衝撃的な登場だった。その後、キーボードの渡辺シュンスケ、ギターの藤田顕をメンバーに迎えながら、彼らは全国の小さなライブハウスを何度も巡り、バンドとしての足腰を徹底的に鍛え上げていった。

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結成20年という記念すべき節目に、この大会場のステージに立つ姿には特別な重みがあっただろう。「さよならメランコリア」から始まる第2部は一転して、最新作にして最高傑作との呼び声も高い『今、何処』を含む、ザ・コヨーテ・バンドと共に作り上げてきた楽曲群をメインに据えたステージへとシフトしていく。客席のLEDライトが銀河のように光る中、まだ見ぬ未来へ勇気をもって飛び出していく「銀の月」。ブルー・アイド・ソウルを現代的に解釈したサウンドに乗せて、相互理解の尊さを歌った「境界線」。そして、争いが続く世界における確かな希望をスカのビートに乗せて歌い上げる「愛が分母」など、佐野がコヨーテと共に作り上げてきた多彩なリズムがシアターに鳴り響く。とりわけ、この記念すべき日にオーディエンスそれぞれの人生を肯定するように歌われた「La Vita e Bella」の力強さは感動的だった。

そして、佐野の「もっとロックしよう！」という掛け声と共に鳴らされた「ENTERTAINMENT！」のシンプルながらも8000人を踊らせる力を持つそのビート。そこに彼らが20年という歳月をかけて到達した揺るぎない表現力が詰まっていた。この熱演をこの上なく臨場感のあるサウンドに仕立て上げたのが、日本人レコーディング・エンジニアとして初のグラミー賞を受賞した熊田好容による録音とミックスである。極めてクリアなサウンドが、メンバーの指先までを鮮明に捉えた映像と重なり合うことで、ライブ会場の興奮をリアルに再現するだけでなく、映像作品ならではの新たな視聴体験をもたらしている。

特に注意深く耳を傾けてほしいのが、佐野とメンバーによるコーラスワークの妙だ。このバンドの特徴は、全員がロックからソウルまでを網羅する幅広い表現力を持ったプレイヤーであると同時に、全員が魅力的な声の持ち主でもあるという点にある。例えば、リアムとノエルのギャラガー兄弟によるハーモニーが「OASISの声」として世界に記憶されているのと同様に、佐野と彼らの声の重なりは、いまや「コヨーテ・バンドの歌声」という確固たるシグネチャーとなっている。さらにこの日のライブでは、サポートメンバーとしてTigerと佐々木久美という実力派コーラス隊も加わり、大会場にふさわしい厚みをもたせていた。

なお、このパフォーマンスを、佐野の歴史を支えてきたザ・ハートランド、ザ・ホーボー・キング・バンドのメンバーである古田たかし、長田進、井上富雄の3人が客席から見守っていたという事実を、この夜の幸福な記録として付記しておきたい。

2026(C)︎M's Factory Music Publishers3. 時代と対峙する倫理と、最前線を走り続ける約束

デビュー45周年、バンド結成20年という節目を祝う祝祭的なライブではあるが、そのオールタイム・ベスト的な選曲は、佐野元春というアーティストが、常にタフな社会をシビアに見つめ、時に大きな力と対峙することも厭わない勇気を持った表現者であることをも改めて明確にしていた。たとえば、90年代のバブル経済崩壊と、その後に続く長きにわたる日本社会の混迷をあらかじめ射抜いていたかのような1993年に発表された「欲望」。そして、その混迷を引きずり、深めていくような現代において人間としての生き方を問う「斜陽」。さらに、1983年のニューヨークで、新たなテクノロジーの可能性とディストピアの予感を描いた「NEW AGE」は、AI時代のサイバー・パンクとも呼ぶべき鮮烈な映像と共に「新しい世界」というタイトルを与えられ、より一層その批評的な色合いを深めていた。それはかつて彼が予見した世界に、ついに現実が追いついたことの証明のようでもあった。

佐野はこの45周年ツアーにおいて、「自らが享受してきた自由と民主主義は、決して当たり前のことではなかった」と語り続けてきた。東西冷戦の只中にあった80年代から、常に目の前の現実とその先の未来を見つめてきた彼にとって、分断と対立が深まる2020年代の混沌は、決して楽観できるものではないのだろう。この祝祭の夜にあっても、彼が45年間守り抜いてきた表現者としての揺るぎない倫理は、セットリストの中に確かに息づいていた。しかし、どんなに過酷な世界であっても、決して希望を失ってはならない。それこそが、佐野元春というアーティストの根底にある姿勢だ。時に鋭い警句を運ぶ重厚なビートは、同時に、いまを生きる一人ひとりの連帯を促す強靭な力へと反転する。ライブの終盤に向けて、パフォーマーとしてのギアはさらにもう一段、未知の領域へと引き上げられていった。

その口火を切ったのは、「SWEET16」の生命力あふれるジャングル・ビートだ。16歳という、不良少年たちにとって永遠のマジックナンバー。これを今なおリアリティを持って歌いきれるかどうかが、自らのロックンローラーとしての勝負であると言わんばかりの咆哮がシアターに響く。そして、観客の大合唱にパートを譲ることなく、あくまで「自らの歌」として真っ向から歌い上げた、日本のロック史上に残る名曲「SOMEDAY」のストイックな迫力。さらに、起伏に満ちた一人ひとりの人生を肯定し、その先にある未来へ向かって共に走り続けることを誓った「明日の誓い」、本編ラストの「約束の橋」へと至る流れは、45周年ライブの頂点でありながら、未来へ向かうための通過点にも見えた。

2026(C)︎M's Factory Music Publishers

アンコールの「アンジェリーナ」ですべての演奏を終えた後、カメラが捉えた佐野の充実に満ちた表情。それこそが、彼がこれからも時代の最前線を走り続けることを約束していた。常に時代の先頭に立って、日本のロックシーンを切り拓いてきた佐野元春の45年の集大成と、新しい航海の途中経過を捉えた映像作品。それは一人のアーティストの記念すべき夜の記録にとどまらず、日本のロックシーンが積み重ねてきた時間を感じることができる、重要なドキュメントだと言えるだろう。

文：斉藤鉄平

＜番組情報＞

2カ月連続！佐野元春45周年特集 WOWOWスペシャル

●佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA「ヤァ！ 40年目の武道館 & 大阪城ホール」

6月25日（木）午後3:30

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

●佐野元春 with THE HEARTLAND『Goodbye Cruel World』

6月25日（木）午後5:30

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

●INVITATION／佐野元春

6月27日（土）午後6:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

●佐野元春 & THE COYOTE BAND 45TH ANNIVERSARY TOUR at TOKYO GARDEN THEATER

6月27日（土）午後7:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

▼番組サイト

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