大広　黒田歩未・上村善太・岩越祐介・森一華第８回「OSAKA未来プレゼン大賞」 銅賞 受賞

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、第8回OSAKA未来プレゼン大賞にて、黒田歩未、上村善太、岩越祐介、森一華が銅賞を受賞したことをお知らせします。

OSAKA未来プレゼン大賞は、一般社団法人大阪アドバタイジングエージェンシーズ協会（OAAA）が広告・コミュニケーションに関する一般教養の向上に資する事業として2018年から開催されている、プレゼンテーションコンテストです。8回目を迎える今回は、『最強の「防災」アイデアを募集！南海トラフ地震に備える！「大阪ならではの防災活動」を考えてください！』をテーマに、子どもからお年寄りまで「防災意識」を高める＆みんなの命を守る「大阪ならではの画期的な防災活動」のアイデアを募集しました。厳正なる審査の結果、金賞・銀賞・ 銅賞の3作品、高校生以下部門学生奨励賞からは1作品が選出されました。

【第8回OSAKA未来プレゼン大賞サイト】

https://oaaa.or.jp/osaka-mirai/award/2025/(https://oaaa.or.jp/osaka-mirai/award/2025/)

【受賞作品】

プレゼンタイトル：「大阪防災 CE王（シーイーオー）」

大阪府民の命を救う、大阪ならではの防災アイデアとして、「防災王」というイベントを開催しようという提案です。企業が、自社ならではの防災への備えをステークホルダーにアピールして競い合うコンテストを「防災CE王（シーイーオー）」としてエンタメ化。楽しく、実現可能性もある企画として高い評価を得ました。

【受賞者プロフィール】

黒田 歩未（くろだ あゆみ）



2001年兵庫県生まれ。2023年大広入社。

顧客育成・CRM領域のマーケティング部署を経験したのち、現在はストラテジックプランナーとしてコミュニケーション戦略立案に従事。

“生活者の行動まで変えるマーケティング”を追求している。

上村 善太（うえむら ぜんた）

同志社大学政策学部/早稲田大学政治経済学部を経て2023年大広新卒入社。

若者世代に刺さるクリエイティブをCMからクソゲーまでなんでも作るコピーライター。

AICHI AD AWARDS 2026 ファイナリスト

岩越 祐介（いわこし ゆうすけ）

2001年奈良県生まれ。2024年大広に新卒入社。

ストラテジックプランナーとして、フィールドワークやリサーチを通じた生活者理解を起点に、コミュニケーション戦略立案や企画開発業務に従事。

森 一華（もり いちか）

2003年岡山県生まれ。2025年大広入社。

現在は若手としての視点を活かしつつ、トレンドリサーチや企画立案業務に継続的に取り組んでいる。

虎ノ門広告祭掲出ー１グランプリ GOLD TIGER授賞。

【受賞コメント】

このような賞をいただけて、大変嬉しく思います。チームで多くの議論を重ねながら、最後まで楽しんで企画をつくることができました。普段はあまり深く考える機会のない防災というテーマに向き合ったことで、自分自身の防災に対する意識も高まりました。

今回評価いただいた「新たな視点」を今後も大切にしながら、日々の業務に取り組んでまいります。