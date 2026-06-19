『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と横浜市コラボが決定しました！～旅の潮風を感じる横浜で、ちいかわたちと思い出を作ろう！～

横浜市

令和8年7月24日（金）に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が全国で公開されます。

本作品は、イラストレーター・ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品であり、SNSを中心に人気を拡大し、日本のみならず世界中で愛されるコンテンツとなっています。

このたび、本映画の公開を記念し、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい21は、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と、令和8年7月24日（金）～8月2日（日）の期間、まちを盛り上げる様々な施策 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボを実施することが決定しました。旅の潮風を感じる横浜で、ちいかわたちと思い出を作ろう！

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボについて

【実施期間】

令和8年7月24日（金)～8月2日（日)

※実施企画により実施期間が異なる場合があります。

【実施場所】

横浜都心臨海部

コラボキャンペーン特設サイトの開設

WEB サイト「横浜観光情報」内に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボの特設サイトを開設！今後、コラボ内容などの詳細情報を順次掲載します。

さらに、横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください！

【特設サイト】

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/chiikawa/

【参考】

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』作品情報

■イントロダクション

『ちいかわ』待望の初映画化！

イラストレーター・ナガノ氏によるX（旧Twitter）の投稿からスタートした「ちいかわ」。2020年の連載開始以降、急速に人気を拡大し、多数のグッズやコラボ展開が行われるなど、日本中に浸透。その人気は留まることなく、「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破するなど、日本のみならず全世界から愛される大人気コンテンツとなっている。

本作で描かれるのは、 “セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のサイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

■ストーリー

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。 「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

映画公式サイト：https://chiikawa.toho-movie.jp/