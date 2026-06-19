大好評の「アイドリングストップキャンセラー」シリーズにN-BOX／ムーヴ／ハイゼット／MAZDA3専用モデルが登場。純正配線に繋ぐだけで装着簡単、冷暖房キープ。発売記念20%OFFキャンペーン実施

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、好評発売中の「アイドリングストップキャンセラー」シリーズより、Nボックス／ムーヴ／ハイゼット／MAZDA3専用モデルを2026年6月に新たに発売開始しました。

純正の配線に繋ぐだけで装着でき、取付動画もご用意しているため届いたその日から取り付け可能です。装着後はアイドリングストップが常にOFFの状態をキープし、信号待ちや渋滞時も冷暖房が弱まらず、エンジン再始動時の振動・タイムラグも解消。電気系統への負担も軽減でき、バッテリー交換頻度を下げる効果も期待できる一台です。

新商品の発売を記念し、Amazonにて通常価格から20%OFFとなる期間限定の特別セールを開催いたします。

発売記念キャンペーンを開催

Amazon：2026年6月17日（水）から2026年7月1日（水）

※楽天市場、Yahoo!公式ストアではセール実施はありません。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EFB7F80E-F521-41C0-ADBE-3E8787671376?channel=PRT-A1595ISCAN-NB5楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1595iscan-nb5/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1595iscan-nb5.html

ムーヴ／ハイゼット／MAZDA3専用モデルはこちら

車種専用「アイドリングストップキャンセラー」

ムーヴ専用

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EFB7F80E-F521-41C0-ADBE-3E8787671376?channel=PRT-A1595ISCAN-NB5

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1595iscan-mo2/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1595iscan-mo2.html

ハイゼット専用

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EFB7F80E-F521-41C0-ADBE-3E8787671376?channel=PRT-A1595ISCAN-NB5

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1595iscan-hiz/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1595iscan-hiz.html

マツダ3専用

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EFB7F80E-F521-41C0-ADBE-3E8787671376?channel=PRT-A1595ISCAN-NB5

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1595iscan-ma3/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1595iscan-ma3.html

開発の背景

ジムニー ノマド・フォレスター・セレナなど、これまで展開してきた車種専用「アイドリングストップキャンセラー」シリーズは、「毎回のボタン操作から解放された」「信号待ちでもエアコンが止まらなくなった」と多くのお客様からご好評をいただいています。

そのご要望にお応えする形で、今回新たにN-BOX／ムーヴ／ハイゼット／MAZDA3専用モデルをラインアップに追加しました。純正配線に繋ぐだけの簡単装着はそのままに、各車種の配線仕様に合わせた専用設計で、より多くのドライバーの日常をサポートします。

アイドリングストップの意外なデメリット

- バッテリーの寿命が縮む- 発進時にもたつく- エアコンが弱まり快適さダウン

※頻繁なエンジンのON/OFFはバッテリーに負担をかけます

アイドリングストップの意外なデメリット

こんなお悩みありませんか？

エンジンをかける度に毎回ボタンを押す必要があり面倒…

こんなお悩みありませんか？

そんな手間から解放！

純正配線に繋ぐだけ！

もうスイッチを押さなくていい！

そんな手間から解放！

選ばれる5つのPOINT

- 専用取付動画で簡単取り付け- 冷暖房・ストップなし！- 違和感のないスムーズな発進- 毎回スイッチを押す手間なし- エンジン・バッテリー負担の軽減選ばれる5つのPOINT

POINT1 悩まない取り付け動画あり

届いてすぐに装着可能。

純正の配線に繋げるだけでOK。

悩まない取り付け動画あり

POINT2 アイドリングストップ常にオフ

毎回スイッチを押す必要がなく、時間の節約につながります。

アイドリングストップ常にオフ

POINT3 冷暖房、弱まらない！

信号待ちや渋滞時にエアコンが止まらず、車内の快適さをキープ。

冷暖房、弱まらない！

POINT4 エンジン再始動の振動・タイムラグなし

一時停止や合流などの発進時のもたつきがなくなり、

運転リズムが崩れません。

エンジン再始動の振動・タイムラグなし

POINT5 将来の出費を今から抑える

長期的な投資価値。

電気系統への負担を減らし、バッテリー交換頻度を下げます。

将来の出費を今から抑える

メモリ機能をオフにしたい場合

エンジン始動後

「7秒間長押し」してください

※商品取付後も、スイッチを1回押すたびにON・OFFの切り替えはできます

※一部対応していない車種もあります。

メモリ機能をオフにしたい場合

適合車種/型式/グレード/年式

N-BOX JF5 JF6新型ムーヴハイゼットMAZDA3、CX-30

製品詳細：N-BOX JF5 JF6

エヌボックス JF5 JF6新型ムーヴハイゼットMAZDA3、CX30

[製品詳細]

素材：ABS+PVC+銅線

重量：300g

セット内容：本体×1

※重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます



注意）車検について

車検の可否については、検査を受けられる機関へお尋ねください。

商品画像(N-BOX JF5 JF6)商品画像(ムーヴ)商品画像(ハイゼット)商品画像(MAZDA3)

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EFB7F80E-F521-41C0-ADBE-3E8787671376?channel=PRT-A1595ISCAN-NB5

その他「アイドリングストップキャンセラー」シリーズ

ジムニーノマド専用

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000868.000079792.html

デリカ D:5専用

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000893.000079792.html

セレナ/エクストレイル専用

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000899.000079792.html

フォレスター/インプレッサ専用

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000901.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/