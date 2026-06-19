『美少女戦士セーラームーン』×日本香堂『青雲』コラボ　原作イラストを使用したインセンスが数量限定で登場！

株式会社日本香堂

株式会社日本香堂（本社：東京都中央区、代表取締役社長：土屋 義幸）は、『美少女戦士セーラームーン』と同社のロングセラーブランド『青雲』がコラボした商品を2026年7月3日（金）11時より順次発売いたします。(※日本香堂直営店(香ぎゃらりぃ)では10時より販売予定)

本コラボレーションのために調香された限定インセンスと「オリジナルマグネットシート」が入った特別な商品です。商品パッケージは原作イラストを使用したオリジナルのデザインで、「セーラー5戦士」、「うさぎ&衛」の全2種類です。

香立が付属しているため、不燃性のお皿さえあればすぐにインセンスの香りとともに非日常をお楽しみいただけます。

商品サイト：https://www.nipponkodo.co.jp/collab/sailormoon/

【商品ラインアップ】

■「『美少女戦士セーラームーン』×青雲 香りのインセンス（お線香） セーラー5戦士」

上品な白檀とやさしいフローラルの香りが響き合う凛とした香り。気品あふれる香りが夜空を照らす月の光のように静かに広がり、穏やかなひとときへと誘います。

パッケージはセーラー5戦士の原作イラストが使用されたオリジナルのデザインとなっております。

本商品のために特別に調香したインセンスと、パッケージの正面デザインを使用した「オリジナルマグネットシート」が1枚入っています。

■「『美少女戦士セーラームーン』×青雲 香りのインセンス（お線香） うさぎ＆衛」

神秘的なフランキンセンスと瑞々しいローズが重なり合う清らかな香り。澄んだ香りが月の光のように、そっと優しく寄り添い、心落ち着くひとときへと誘います。

パッケージは月夜の中で寄り添う、うさぎと衛の原作イラストが使用されたオリジナルのデザインとなっております。

本商品のために特別に調香したインセンスと、パッケージの正面デザインを使用した「オリジナルマグネットシート」が1枚入っています。

【商品詳細】(全種共通)

希望小売価格：各1,980円（税込）

内容：インセンス：約100g / 香立：1個 / オリジナルマグネットシート：1枚

詳細：https://www.nipponkodo.co.jp/collab/sailormoon/

【株式会社日本香堂】

「青雲」「毎日香」をはじめとするお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、『香りあるこころ豊かな暮らし』をテーマに、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

■日本香堂Webサイト：https://www.nipponkodo.co.jp/

『美少女戦士セーラームーン』とは

月刊誌「なかよし」（講談社刊）にて、1991年から連載を開始した武内直子原作の少女漫画。原作単行本は17か国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40か国以上で展開し、国内外で社会現象を起こしました。2012年から新たなプロジェクトが始動。電子書籍化をはじめ、ミュージカルやファンクラブ、公式ストア、展覧会など、30周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広い展開を行っています。 2024年に待望の画集「美少女戦士セーラームーン レゾネ ART WORKS 1991～2023」を発売。 2025年にはパフォーマンスショー"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Liveのロンドン公演を皮切りに北米ツアー、日本凱旋公演を上演。さらに、2026年4月より体験型の新シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」を品川プリンスホテル クラブ eXにオープンし、さらなる盛り上がりを見せています。

■美少女戦士セーラームーン 30周年プロジェクト公式サイト：https://sailormoon-official.com/