「アニメ化してほしいライトノベル・小説2026上半期」にてダンガン文庫から2作品がランクイン！『グリムコネクト』2位、『迷宮クソたわけ』4位を獲得！

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■概要

株式会社イードが運営するメディア『アニメ！アニメ！』（https://animeanime.jp/）にて毎年二回実施される読者アンケート『アニメ化してほしいライトノベル・小説は？（2026年上半期）』にて、ダンガン文庫の作品である『グリムコネクト』（著：十利ハレ）が2位、『迷宮クソたわけ』（著：イワトオ）が4位をそれぞれ獲得いたしました。

ランクイン告知ビジュアル

ダンガン文庫の看板作品である2作品が上位に並ぶ結果となり、ダンガン文庫作品への支持の高まりを示すものとなりました。

■『グリムコネクト』第2位

『グリムコネクト』は、グリム童話の「赤ずきん」や「シンデレラ」などをベースとした童話世界を舞台に、魔女の狂気によって歪められた物語を元に戻すため、主人公・御空マヒルが「死に戻り」の能力を駆使しながらクリアを目指すダークファンタジー作品です。

本作は前回の『アニメ化してほしいライトノベル・小説は？（2025年下半期）』で3位を獲得しており、今回はさらに順位を上げての2位ランクインとなりました。読者からは、童話を大胆に再構成した世界観や、ヒロイン・メイジーの作画に期待する声、絶望的な状況でも諦めず立ち向かう主人公マヒルの姿への支持など、熱いコメントが多く寄せられています。

『グリムコネクト』は現在3巻まで発売中。コミカライズ版も芥子カズ氏の作画でニコニコ漫画ほかにて連載中で、先日10万PVを突破いたしました。また、富田美憂さん・和泉風花さんによるASMRボイスドラマも展開し、DLsiteの総合ランキングで1位を獲得しています。

■『迷宮クソたわけ』第4位

『迷宮クソたわけ』（著：イワトオ）は、小説投稿サイト「カクヨム」で累計6,000万PVを突破した人気作。シビアで泥臭いダンジョン探索を描いた本格ダークファンタジーで、一度は完結を迎えながらリブート企画として再始動した経緯も読者の支持を集めています。

本作は2026年4月に紙書籍1巻が発売され、発売直後に重版が決定。6月25日には第2巻が全国書店にて発売予定です。そして、先月発売した永瀬アンナさんによる密着・密室ASMRボイスドラマもまた、DLsiteの総合ランキングで1位を獲得いたしました。

■アンケート情報

アニメ化してほしいライトノベル・小説は？＜26年上半期版＞

https://animeanime.jp/article/2026/06/16/100091.html

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