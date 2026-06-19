京都産業大学、GREEN×EXPO 2027、東邦レオVillage出展「やさしくなりたい。STUDIO」にてコラボレーション決定！

学校法人京都産業大学

京都産業大学は、横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」に出展します。本学は、2027年8月7日（土）から20日（金）まで、東邦レオVillage出展「やさしくなりたい。STUDIO」に、8月7日（土）から15日（日）まで屋内展示ブース「花・緑出展（自然から学ぶ・体験する）」にて展示を展開いたします。

※GREEN×EXPO 2027開催期間：2027年3月19日（金）から9月26日（日）

本展示のテーマは“自然との対話”で、「生命科学で、環境と人の未来をデザインする」を掲げる本学の生命科学部 環境生命科学科のコンセプトを体現するプロジェクトです。植物、生態系は、生物多様性を支えるとともに、都市の暑熱を和らげ、洪水を抑えるなど、人の暮らしや健康にも関わっています。一方で、これらの価値は日常生活の中で見えにくくなりがちです。本展示では、生命科学の視点とデジタル技術の活用を通じて、植物や生態系が持つ多様な働きを伝え、グリーンインフラや自然共生社会の実現に向けて、来場者が自然との関係を自分ごととして捉え直すきっかけを提供します。

オリエンテーション後の交流会では、在間学長から第1期生へ激励の言葉が贈られました。さらに、これまで学環の立ち上げに関わってきた教員や、アントレプレナー育成プログラムで学んできた先輩学生たちも駆けつけ、新入生たちを迎えました。次第に緊張の空気がほどけ、笑顔が連鎖していきます。ここで出会った仲間や先輩、教職員とのつながりが、これからの挑戦を支える最初のネットワークになっていきます。

出展の背景

GREEN×EXPO 2027は、「幸せを創る明日の風景」をテーマに、2027年に横浜市で開催される大規模な国際博覧会で、花や緑を核に、環境・食料・エネルギーといった地球規模課題の解決を目指す国家プロジェクトです。

京都産業大学生命科学部は、2027年4月に産業生命科学科を「環境生命科学科」へ名称を変更します。同学科では、生物から生態系、そして社会へと広がる生命と環境のつながりを、実験室とフィールドの両面から探究。気候変動や食料問題、生物多様性などの地球規模課題に対し、生命科学の知見を社会とつなぐ人材育成を目指しています。専門的な生命科学の知見を、暮らし、都市、食、地域、未来の環境づくりと結びつけて示すことで、GREEN×EXPO 2027が掲げる「幸せを創る明日の風景」に貢献します。

展示内容

主な展示は、東邦レオVillage出展「やさしくなりたい。STUDIO」と、屋内展示ブース「花・緑出展（自然から学ぶ・体験する）」の2会場で展開します。東邦レオVillageは、本博覧会における12の主要な「Village出展」の一つであり、本学は東邦レオ株式会社とのコラボレーション展示を行います。東邦レオVillage出展施設では約2週間にわたり、生命科学部環境生命科学科を中核とした展示を展開します。また、屋内展示ブースでは、この展示と連動し、自然や生命科学への入り口となる情報を発信します。

展示には、生命科学部に加え、情報理工学部、文化学部、アントレプレナーシップ学環、植物科学研究センター、生態系サービス研究センターが連携し、来場者が自然との関係性を体感できる展示を通じて、植物・生態系・人間社会のつながりを多角的に紹介します。また、展示準備や運営には学生も参画し、研究や社会課題を来場者へ伝える実践的な学びの場として、科学技術と社会をつなぐ力を育む機会とします。

展示概要

■「自然との対話 ―植物・生態系との会話を通じて、環境と人の未来を考える ―」

【特別展示】

会場：GREEN×EXPO 2027 東邦レオVillage出展「やさしくなりたい。STUDIO」

期間：2027年8月7日（土）～8月20日（金）

【屋内展示】

会場：GREEN×EXPO 2027屋内展示ブース：花・緑出展（自然から学ぶ・体験する）

期間：2027年8月7日（土）～8月15日（日）

東邦レオVillage出展「やさしくなりたい。STUDIO」について

東邦レオ株式会社がGREEN×EXPO 2027で展開する「やさしくなりたい。STUDIO」は、大阪・関西万博パナソニックグループパビリオン「ノモの国」のコンセプトを継承。永山祐子氏が設計した象徴的なファサードをリユース（再利用）し、大阪・関西万博から次なる博覧会へ、建築そのものを循環させる挑戦的な試みです。小山薫堂氏がスペシャルオーガナイザーを務める「AERAやさしくなりたいプロジェクト」と連携し、植物と建築が響き合う、一人ひとりの心が豊かになる社会の実現を目指します。

GREEN×EXPO 2027について

GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）は、2027年3月19日（金）から9月26日（日）まで、神奈川県横浜市で開催される国際園芸博覧会です。テーマは「幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～」。花や緑、農、食を通じて、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案します。博覧会区域は約100ha（うち会場区域80ha）、クラスはA1（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）で、有料来場者数は1,000万人以上を見込んでいます。

■GREEN×EXPO 2027公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/