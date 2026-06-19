【満員御礼】GWのミッテン府中に「マイクラ×元素」の巨大空間が出現！延べ300名超が熱中した、集客と深い学びを両立するSTEAM教育イベントの裏側

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、2026年のゴールデンウィーク期間中（5月2日～6日）、ミッテン府中にて小学生向け体験イベント「＼マイクラの世界が現実に!?／ 元素実験で君だけのブロックを制作せよ！」を開催いたしました。

5日間で延べ300名を超える親子が参加した本イベントは、子どもたちに絶大な人気を誇るゲーム「マインクラフト」の世界観を入口に、遊びの延長線上で「元素（化学）」の概念を学ぶ、Pendemy独自の実践型教育プログラムです。

■ ゲームの「クラフト」を「科学の学び」へ変える独自の教育設計

子どもたちが作った100個以上のオリジナルブロックが並ぶ巨大空間。自分の作品が世界の一部になる成功体験を提供しました。（※2026年5月開催時の様子）

Pendemyのワークショップは、単なる工作で終わりません。

STEAM教育の視点から、子どもたちの「好き」を「探究心」へと昇華させる3つのステップで構成されています。

１．概念の翻訳：ゲーム内の現象を化学反応として学ぶ

「マイクラの氷ブロックを壊すと水になるのはなぜ？」

「その水をもっと細かく分解すると？」

子どもたちに馴染み深いゲームのルールを、水素（H）や酸素（O）といった現実の元素記号とリンクさせる導入講義を行い、科学への知的好奇心を刺激しました。

２．試行錯誤の具体化：自分だけのブロック制作

専門的な「元素」の知識も、ゲームの世界観を通すことで子どもたちは驚くほどの集中力で吸収していきます。（※2026年5月開催時の様子）

参加者は作りたい素材に合わせて必要な「原子」を確認し、ダンボール製の立方体に色紙を貼り付け、自分だけのオリジナルブロックを制作します。

このプロセスを通じて、物質が小さな材料の組み合わせでできていることを体感的に理解します。

３．空間演出と自己肯定感：みんなで創る巨大な世界

講師が「メンター（伴走者）」として子どもたちの試行錯誤に寄り添います。安易に正解を教えるのではなく、対話を通して自ら答えを導き出すプロセスを支えることで、一生モノの「問いを立てる力」を育みます。（※2026年5月開催時の様子）

完成したブロックは、会場内の特設空間に設置されました。自分の表現が巨大な「世界」の一部として更新されていく光景は、子どもたちに強い達成感と自信を与えました。

■ 企業・商業施設の皆さまへ：集客とブランド価値を両立する「STEAMイベント」のご提案

自分たちで「元素」を組み合わせて作ったブロックを、会場内の特設空間へ設置しました。（※2026年5月開催時の様子）

Pendemyでは、累計80回を超えるイベント運営実績と自社教室での指導ノウハウを活かし、企業や自治体の皆さまのニーズに合わせた「出張型STEAM教育イベント」を全国で展開しています。

- 高い集客力：人気IPやトレンドを「学び」に変換する企画力で、ファミリー層の強力な集客を実現します。- 確かな教育品質：IBM出身のITエンジニアやデザインのプロが教材を設計。単なるエンタメに留まらない、保護者の満足度が高い教育プログラムを提供します。- ワンストップ運営：企画立案から当日の講師派遣、機材手配、安全管理まで、プロがフルサポートするため、初めての開催でも安心です。

商業施設での集客イベント、企業のCSR活動（地域貢献）、学校・学童での特別授業など、多様なシーンでの開催が可能です。アイデアベースでのご相談も歓迎しております。

【イベントプロデュースに関するお問い合わせ先】

株式会社Pendemy お問い合わせフォーム：https://pendemy.co.jp/contact/

■ 株式会社Pendemy

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10 Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育事業、教育イベント企画・運営、教育事業のDX支援、SNS運用支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/