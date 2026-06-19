インスタ自動化ツールエルグラムがChatGPT向けアプリ公開、AI分析に対応

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月3日（水）に、Instagram自動化ツール「エルグラム」のChatGPT向けアプリ（ChatGPT内で利用できる専用機能、GPTs）を公開しました。



OpenAIが提供するChatGPTのアプリ機能（Apps）に対応し、ChatGPT上からエルグラムのデータの取得・分析が可能になりました。



本アプリにより、エルグラムに蓄積された自社アカウントの運用データ（フォロワー属性・配信実績・フォーム回答等）をもとに、分析レポートの作成やデータの集計・比較をChatGPT上で実行できるようになります。



Instagram運用担当者は、管理画面やCSVデータを確認しなくても、AIとの対話を通じて必要な情報を取得し、分析やレポート作成にかかる工数を削減できます。

■ChatGPT向けアプリ公開の背景

近年、SNS運用では、フォロワー数や友だち追加数の増加を狙うだけでなく、配信結果の分析や改善を継続的に行うことが重要になっています。



一方で、分析業務には管理画面の確認やデータの集計、レポート作成などの工数が必要であり、担当者の負担となるケースも少なくありません。



従来のCSVデータをエクスポートして情報を整理する手法では、時間と労力がかかりタイムリーな施策へ活かしにくいという課題もありました。

今回の対応により、AIとの対話を通じたデータ分析やレポート作成を、より手軽に行えるようになりました。

■生成AIとの連携を可能にしたMCP対応

エルグラムは、2026年5月にMCP（AIツールとエルグラムを連携するための仕組み）に対応。

ChatGPTがエルグラムのデータを直接読み取れるようになりました。

今回その活用方法の一つとして、ChatGPT向けアプリを公開しました。取得したデータをもとに、問い合わせ分析や顧客分析、運用改善施策の検討にも活用できます。

■誰でも手軽にAIを活用できる環境へ

今回のChatGPT向けアプリの提供は、Instagram運用自動化ツールとしての利便性をさらに拡張する取り組みです。

より多くのユーザーが手軽にAIを活用できる環境の実現を目的としており、AIとの対話を通じて、自社アカウントに蓄積された運用データを分析し、運用改善のヒントやレポートの取得を可能にします。

■「エルグラム」ChatGPT向けアプリでできること

ChatGPT向けアプリでは、エルグラムに登録されているフォロワー属性・配信実績・フォーム回答等をもとに分析やレポート作成を行うことができます。

▼活用例

【フォロワー増加分析】

指示文：「今月のフォロワー増加推移を分析して」

結果例：フォロワー増加数の推移を可視化し、成果につながった投稿や施策の傾向を分析

【DM導線分析】

指示文：「離脱が多いDM導線を分析して改善案を提案して」

結果例：ユーザー離脱が発生しやすい導線を分析し、改善ポイントの整理を支援

【フォーム回答率分析】

指示文：「フォーム回答率を分析して改善施策を提案して」

結果例：回答率の低いフォームや離脱ポイントを分析し、状況把握を支援

【投稿分析レポート】

指示文：「投稿ごとの反応をレポート形式でまとめて」

結果例：投稿ごとのリーチ数や反応傾向を整理し、成果の高いコンテンツの特徴をレポート化

【問い合わせ分析】

指示文：「問い合わせ内容をカテゴリ別に整理して」

結果例：問い合わせ内容を自動で分類・集計し、頻出する質問やユーザーの関心ごとを可視化

このように、AIとの対話形式で質問するだけで、エルグラムに蓄積されたデータの整理や分析、レポート作成を行うことができます。



また、複数の運用データから重要なポイントを抽出し、運用改善につながる施策の検討にも活用できます。

■利用方法

※AIによる解析・提案は一例であり、成果や精度を保証するものではありません。

ChatGPT向けアプリは以下のページよりご利用いただけます。

▼ChatGPTアプリ（エルグラム）

https://chatgpt.com/apps/app/asdk_app_6a142346ef9c81918a5dde9f77fb742e

ご利用にあたっては、事前にMCP接続によるChatGPTとエルグラムの連携設定が必要です。

▼設定手順はこちら

１. ChatGPTでエルグラムアプリを追加

２. エルグラムアカウントとの連携（ログイン認証）

３. ChatGPTとの会話の中で、エルグラムのデータについて質問

https://lgram.jp/manual/chatgpt-app-elgram-data/



■ 今後の展望

現在は情報取得や分析機能を中心に提供しています。今後は配信作成支援や設定変更など、AIから直接エルグラムを操作できる機能への対応も予定しています。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済





お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/





エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes