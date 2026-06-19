来場者数約8万人！肉の祭典「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」が大盛況のうちに閉幕

株式会社アドギルド・ジャパン

肉の祭典「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」が開催され、期間中約8万人が来場しました。会場には13店舗・約45種類のホットドッグが集結し、定番メニューからイベント限定メニューまで、個性豊かなホットドッグが並びました。

来場者投票によってグランプリを決定する熱い戦いが繰り広げられたほか、肉祭ならではの肉料理やスイーツ、公式ソングのライブパフォーマンス、DJステージなど多彩なコンテンツを実施。ファミリー、カップル、友人同士など幅広い来場者が楽しめるイベントとして、大盛況のうちに閉幕しました。

■約8万人が来場！肉の祭典に多くの来場者が集結

「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」は、ホットドッグを主役に、肉料理、スイーツ、ステージコンテンツを楽しめるフードイベントとして開催されました。

会場には多くの来場者が訪れ、各店舗のホットドッグを食べ比べながら、グランプリ投票に参加。会場全体が熱気に包まれました。

13店舗・約45種類のホットドッグが大集合！

会場には、13店舗・約45種類のホットドッグが登場。王道の定番メニューから、イベント限定の創作ホットドッグまで、各店舗が趣向を凝らしたメニューを提供しました。

来場者は気になるホットドッグを食べ比べながら、お気に入りの一品に投票。No.1ホットドッグの座をかけた、熱いグランプリが繰り広げられました。

■来場者投票でNo.1ホットドッグが決定！

来場者投票の結果、数あるホットドッグの中からグランプリが決定しました。各店舗の個性あふれるメニューが並ぶ中、多くの支持を集めた「HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-」の「スペシャルチミー」が栄冠に輝きました。

肉祭実行委員会より、優勝トロフィーと、9月18日から20日に開催する「肉祭2026in日比谷公園(https://www.nikumatsuri.jp/2026hibiya)」への特別招待出店を贈呈。優勝した「HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-」の「スペシャルチミー」を楽しむことができます。

■ホットドッグだけじゃない！肉料理やスイーツも充実

会場では、ホットドッグに加え、肉祭ならではの豪快な肉料理や、食後に楽しめるスイーツも登場しました。肉好きはもちろん、ファミリーや女性来場者にも楽しんでいただける幅広いメニューが並び、会場をさらに盛り上げました。

■公式ソングライブやDJステージで会場を盛り上げる

ステージでは、公式ソングのライブパフォーマンスやDJなど、食と一緒に楽しめるライブコンテンツを実施しました。来場者が食事を楽しみながら音楽に触れられる空間を演出し、会場は終日活気に包まれました。

■フォトスポットも大人気！！公式アンバサダー「餅田コシヒカリ」も登場

会場内には、肉祭ならではの迫力あるフォトスポットも登場し、多くの来場者が記念撮影を楽しみました。家族や友人同士、ペット連れの来場者などが足を止め、イベントの思い出を写真に残す姿が見られ、会場内の人気コンテンツのひとつとなりました。

さらに、肉祭公式アンバサダーを務める「餅田コシヒカリ」さんも会場に登場。来場者との交流や会場内の盛り上げを通じて、イベントに華を添えました。

■ダンスバトルも開催！熱気あふれるパフォーマンスに会場が沸く

肉祭のステージでは、ダンスバトルも開催されました。参加者による迫力あるパフォーマンスが繰り広げられ、会場は大きな盛り上がりに。食だけでなく、音楽やダンスなどのエンタメコンテンツも充実し、来場者が一日を通して楽しめるイベントとなりました。

主催者コメント

「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」は、ホットドッグを通じて“肉の魅力”をより身近に、より楽しく体験いただけるイベントとして開催いたしました。13店舗・約45種類の個性豊かなホットドッグが集まり、来場者の皆さまによる投票を通じて、会場全体でグランプリを盛り上げることができました。

また、肉祭ならではの多彩な肉料理やスイーツ、ライブステージ、ダンスバトルなど、食だけにとどまらないコンテンツを展開し、ファミリー、カップル、友人同士など幅広い来場者の皆さまにお楽しみいただきました。会場内では、食べ比べを楽しむ姿やステージを観覧する姿、芝生エリアでゆったり過ごす姿などが見られ、食とエンターテインメントが一体となった肉祭らしい賑わいに包まれました。

今後も肉祭では、出店者の皆さまのこだわりあるメニューを多くの方に届けるとともに、来場者の皆さまが一日を通して楽しめるイベントづくりを目指してまいります。さらに充実したグルメ企画や体験型コンテンツをお届けできるよう、次回開催に向けて準備を進めてまいります。

今回ご参加いただいた出店者の皆さま、出演者の皆さま、そしてご来場いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。今後の肉祭にもぜひご期待ください。

▼開催概要

【イベント名称】肉祭presentsホットドッググランプリ2026

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp(https://nikumatsuri.jp/)

【Instagram】https://www.instagram.com/nikumatsuri_official

【開催日】6月12日(金)～6月14日(日) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】〒135-0091 東京都江東区青海1丁目1 セントラル広場

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）

■「ジャパンわんこフェスタ2026inお台場」も同時開催！

会場には多くのわんちゃんと飼い主様が来場し、全国から集結した多彩なペット関連ブランドやキッチンカー、迫力のステージコンテンツ、フォトスポットが来場者を大いに魅了しました。愛犬と共に過ごす特別なひとときを求めて集まった愛犬家たちの熱気に包まれ、会場全体が笑顔あふれる活気ある一日となりました。

■「クリエイターズフリマ！２」も同時開催！

フリマエリアではクリエイターやインフルエンサー総勢106組が出店しました。フィッシャーズ、デカキンら複数の人気クリエイターの来場で会場は熱狂の渦に包まれました。ここでしか手に入らない限定アイテムの販売や、人気わんちゃんたちのスクエアステッカーの展示販売、クリエイターとの交流など、熱気に包まれる3日間となりました。

■次回イベント「肉祭2026in日比谷公園」に注目！

2026年9月18(土)～20日(日)＜3日間＞、東京都千代田区日比谷公園にて「肉祭2026in日比谷公園』 を開催いたします。

焼き物・揚物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊富な旨い肉料理が集結。クラフトビールやスイーツなどが集まります。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも盛りだくさん！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

▼開催概要

【イベント名称】肉祭2026in日比谷公園

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp

【Instagram】https://www.instagram.com/nikumatsuri_official

【開催日】9月18日(金)～9月20日(日) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園 にれのき広場

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）