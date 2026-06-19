「おおきに祭2026応援プロジェクト」始動

株式会社おおきに商店

株式会社おおきに商店（所在地：大阪府大阪市）は、本日より「おおきに祭応援セット」の販売を公式オンラインショップにて開始いたしました。

「大阪をもっと元気に！もっとおおきに！」を合言葉に、

本年も8月29日（土）・30日（日）の2日間、てんしばにて「第8回 おおきに祭」を開催する運びとなりました。

おおきに祭は、「大阪・日本の希望である子どもたちが、夢を描き、その夢に近づくきっかけをつくること」をテーマに開催している総合イベントです。スポーツ体験や参加型コンテンツ、アーティストステージなどを通じて、子どもたちが自らの可能性を発見し、夢へ踏み出す機会を提供しています。

本商品は、売上の一部を開催資金として活用し、子どもたちが夢や希望に出会える機会づくりに役立ててられます。

【応援セットについて】

おおきに祭を応援していただける2種類のプランをご用意しました。

販売期間：2026年9月18日（金）まで

・Tシャツプラン（税込10,000円）

画家・黒田征太郎さんによる描き下ろしイラストを使用したオリジナルTシャツをお届けします。

サイズはL・XLの2サイズ展開で、各サイズ30枚の数量限定商品です。

ここでしか手に入らない限定デザインとなっております！

・全力応援プラン（税込10,000円）

お礼のお手紙とおおきにステッカーをお届けします。

【各種協賛プランについて】

企業・団体・個人向けの協賛プランもあわせて募集しております。

販売期間：2026年8月24日（月）10:00まで

10万円～30万円の各種プランをご用意しており、スタッフTシャツや会場ゲートへのロゴ掲載、公式サイトでのご紹介など、おおきに祭をともに盛り上げていただくため、以下のような特典をご用意しています。

・スタッフTシャツ＆会場入口ゲートにロゴ掲載

・公式HPでのプロモーション

・謝恩会（レセプションパーティ）ご招待 などなど

詳細はおおきに商店公式オンラインショップよりご確認ください。

皆さまの応援が未来への力になります

おおきに祭は、地域の皆さま、協力企業の皆さまとともに育ててきたイベントです。

毎年、多額の持ち出し費用が発生し資金面での苦労を抱えながら開催しています。

それでも「今年も楽しみにしている！」という子どもたちの声が原動力となり、今年も開催に向けて準備を進めています。

皆さまからの応援が、子どもたちの夢や挑戦を後押しする大きな力となります。

未来を担う子どもたちの笑顔を増やすために、そして、「おおきに」の言葉が地域に広がり、人と人との思いやりが溢れる町を未来へつないでいきたい。

その思いを実現するため、どうかあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

※イベントに関する最新情報はこちらから！※

●おおきに祭公式X

https://x.com/ookini_matsuri



●おおきに商店公式Instagram

https://www.instagram.com/ookinishouten/



●おおきに祭公式HP

https://matsuri.ookini.jp/