【夏休みの過ごし方】7/27出発 西表島スーパーマリンキャンプ

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年７月27日 (月)から８月１日 (土)に、「西表島スーパーマリンキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2066)」を開催いたします。

■7/27出発 西表島スーパーマリンキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/7/27 (月) ～ 2026/8/1 (土) 5泊6日

（申込締切日：2026/7/17(金)）

・対象：小1～中3(男女)

※ツアー出発日の学年です

・開催地：沖縄県八重山郡竹富町「西表島」

・宿泊：「モンスーン」民宿

・食事：朝5回、昼6回、夕5回

・交通手段：航空機・フェリー利用

※利用予定航空会社：日本航空または全日空 利用予定フェリー会社：安永観光

・旅行代金：【小学生】319,000円

【中学生】374,000円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・

旅行傷害保険料

・定員：20名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2066

■おすすめポイント

１．キレイな海と広大なジャングルが舞台！都会を離れて未知の自然に挑む大冒険アクティビティ

西表島のキレイな海、どこまでも広がるジャングルを舞台に、様々なアクティビティにチャレンジします。都会ではみることのできない生き物や植物の観察ができます。

２．心がのびのび動き出す！西表島のかけがえのない経験が育む子どもの人間力

西表島で過ごすことで、独特の文化や島ならではの食事、のんびりした「島タイム」を感じることができます。のびのびとした環境の中で、様々なことを経験することで、心の成長を促します。

３．雄大な大自然に包まれる感動体験！子どもの胸に一生残り続ける、最高の夏の思い出づくり

世界自然遺産に登録された「西表島」の雄大な自然に囲まれて過ごす６日間は、特別な夏休みの思い出として一生の思い出になります。海、山、川をすべて満喫できるツアーは西表島がぴったりです。

■シュノーケルセットの購入に関して

※このツアーではシュノーケルセットが必要となります

※シュノーケルセット購入ページより事前にお申込みいただくか、ご自身で準備してお持ちください。

購入ページは以下のリンクとなっております。（弊社サイト内の購入ページに遷移します。）

https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2104

【購入締切日】 6月30日(火)

※7月1日以降はご自身でご購入をお願いいたします。

※また購入締切日前でも在庫が無くなり次第、販売を中止することもございますので、あらかじめご了承ください。

※商品をご購入後、2週間程度でご自宅に到着します。また送料は別途かかりますので予めご了承ください。（到着した商品に不備などございましたら、スクールツアーシップまで連絡をお願いします）

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/788_1_321bf3a199e627ae07ec7c42017b3f75.jpg?v=202606190952 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp