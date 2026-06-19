TOJI、新商品「酒粕バスパウダー 橙 -DAIDAI- 瓶」の販売を開始。父の日ギフトに、自分時間を大切にする日々のセルフケア習慣を

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、2026年6月19日（金）、「酒粕バスパウダー 橙 -DAIDAI- 瓶」（5,280円税込）を新たに発売します。父の日や夏の贈答シーズンの大切な方へのギフトとして、おすすめの一品です。

■販売サイトはこちら：https://toji-japan.com/collections/frontpage

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。栄養価と美容効果に優れながらも未利用資源であった日本酒造りの副産物「酒粕」をはじめとした日本ならではの素材を扱い、その豊かな素材の可能性を最大限引き出す商品づくりを追及しています。

ご自宅で長く愛用できる瓶タイプが登場。日々のバスタイムを、特別な時間へ

4月に発売以来、1包入り封筒・4包入り封筒でお届けしてきた「橙 -DAIDAI-」に、自宅で繰り返し使える瓶タイプが新たに加わります。240gの大容量で、好みの量を自由に調整できます。毎日のバスタイムに、心身がやすらぐひとときをお届けします。

乳白色のすりガラスに竹製の蓋、和紙の装飾をあしらった瓶タイプは、洗面所やお風呂場でのご使用はもちろん、お部屋に置いても空間に自然に馴染む上質なデザインです。日々のセルフケア習慣の一部として、気軽に取り入れていただけます。

＜商品概要＞

商品名： 酒粕バスパウダー 橙 -DAIDAI- 瓶

発売日： 2026年6月

発売価格：5,280円（税込）

内容量：240g（約6回分）

特徴：「橙 -DAIDAI-」は、酒粕と天然塩に併せて、マンダリン、ネロリ、プチグレン、ゼラニウムなど100%自然由来の精油を贅沢にブレンド。みずみずしい柑橘と草花の香りが、こわばった身体や気分を軽やかに解きほぐします。使用している酒粕は、低温でじっくり時間をかけてパウダーにすることでノンアルコール化しており、原料も香料も無添加。肌への刺激が気になる方やお子様にも安心してご使用いただけます。自宅で使いやすい瓶入り仕様。家族・友達へのプレゼントや、毎日の自分時間用に。

販売場所： TOJI公式オンラインストア https://toji-japan.com/collections/frontpage

父の日に、毎日の習慣を変える贈り物を

今週末、6月21日（日）は父の日です。日頃の感謝を込めて、いつも頑張るお父さんへ、自分の時間を大切にする、日々のセルフケア習慣をプレゼントしてみませんか。日々の疲れを湯のなかでほどき、巡りをやさしく整える--そんな静かなひとときが、忙しい日々を生きる大切な方の毎日に、そっと寄り添います。

TOJI公式オンラインストアでは、父の日にご利用いただける特別クーポンを配布中です。あわせて、上質なコットンバッグで包装するギフトラッピングも販売しています。

また、お近くで実際に商品を手に取ってご覧いただける販売店舗もございます。詳細は下記の店舗一覧よりご確認ください。

■TOJI公式オンラインストア：https://toji-japan.com/collections/frontpage

■お取り扱い店舗一覧：https://toji-japan.com/pages/stores

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

※TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。

