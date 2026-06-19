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情報科学部 経営情報学科（2027年４月開設）の設置届出が文部科学省に受理されました
北海道科学大学（学長：川上 敬、所在地：北海道札幌市）は、2027年４月の開設を目指して準備を進めている「情報科学部 経営情報学科」について、2026年６月19日付で設置届出が文部科学省に受理されました。
北海道科学大学（学長：川上 敬、所在地：北海道札幌市）は、2027年４月の開設を目指して準備を進めている「情報科学部 経営情報学科」について、2026年６月19日付で設置届出が文部科学省に受理されました。今回の受理により、2027年４月から情報科学部は、既存の「情報科学科」に加えて、新たに「経営情報学科」を設置し、２学科体制での教育を開始いたします。
経営情報学科では、「経済社会の一員として求められる汎用的技能や職業観と課題解決能力及び
現代社会に関する知識の理解とともに、情報処理・計算・データ分析、システム化、情報倫理・情報社
会の観点から、情報と情報技術の在り方についての見方や考え方を働かせ、経営戦略を踏まえた情
報化戦略の推進や情報技術を活用した業務改革を図るための諸課題を追究し、解決する活動を通し
て、経済社会の発展に貢献できる技術者」を養成します。
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
北海道科学大学（学長：川上 敬、所在地：北海道札幌市）は、2027年４月の開設を目指して準備を進めている「情報科学部 経営情報学科」について、2026年６月19日付で設置届出が文部科学省に受理されました。今回の受理により、2027年４月から情報科学部は、既存の「情報科学科」に加えて、新たに「経営情報学科」を設置し、２学科体制での教育を開始いたします。
現代社会に関する知識の理解とともに、情報処理・計算・データ分析、システム化、情報倫理・情報社
会の観点から、情報と情報技術の在り方についての見方や考え方を働かせ、経営戦略を踏まえた情
報化戦略の推進や情報技術を活用した業務改革を図るための諸課題を追究し、解決する活動を通し
て、経済社会の発展に貢献できる技術者」を養成します。
▼本件に関する問い合わせ先
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住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
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