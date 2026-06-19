【平和堂】6月27日(土) アル・プラザ鶴見にて「ネコのバス」保護猫譲渡会開催

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、6月27日(土)午前11時より、アル・プラザ鶴見（岐阜県大垣市）にて、ネスレ日本株式会社 ネスレ ピュリナ ペットケアと合同で9回目となる「ネコのバス」保護猫譲渡会を開催いたします。

「ネコのバス」保護猫譲渡会は、保護された猫（保護猫）に関する啓発と譲渡促進を図る目的で開催しています。猫カフェのようなゆったりとした「ネコのバス」の車内で、保護猫のかわいさや命の温もり、猫との暮らしのよさを体感していただき、猫を飼育する上で譲渡という選択肢・出会い方があることの認知を広めることにつながっています。平和堂で開催したこれまでの「ネコのバス」保護猫譲渡会には224名の方にご参加いただき、18匹の保護猫が新しい家族と出会いました。

あわせて平和堂では6月21日(日)～8月20日(木)まで保護猫活動サポートとして、今年で16回目となる「ネコダスケキャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中、平和堂各店舗で対象商品をお買い上げいただくと、商品ごとに設定した金額を後日、ネスレ ピュリナ ペットケアより一般財団法人滋賀県動物保護管理協会に寄付いたします。昨年も同期間で実施し、66,429 円を寄付いたしました。

平和堂はこれからも本活動を通じて、動物愛護を推進していきます。

【「ネコのバス」保護猫譲渡会開催概要】

■開催日時：2026 年 6 月 27 日(土) 11:00～15:00

（受付時間 10:00～14:30）

■開催場所：アル・プラザ鶴見 中央北入口前

昨年の様子



【「ネコのバス」新車両の紹介】

ネスレ ピュリナ ペットケアが持つ「ネコのバス」の新車両は、“猫型バス”としてのユニークな見た目や、猫が安全快適で自由に過ごすことができる“猫カフェ”のような内装はそのままに、2024年の能登半島地震の際、被災したネコの1.5次避難所として「ネコのバス」で救助活動を行った経験を踏まえ、災害時の出動にも対応することを狙いにバス天面にソーラーパネルが実装されました。通電が難しい公園や広場等での譲渡会での電力確保にもなり、環境に配慮しながらこの活動を続け、広げていきたいという想いが込められています。

正面ー可愛らしい猫の耳付き天面ーソーラーパネルを搭載天然素材とアクリルパネルで作られた オリジナルケージ

【「ネコダスケキャンペーン」概要】

保護猫活動サポートとして、キャンペーン期間に平和堂で対象商品をお買上いただくと、商品ごとに設定した金額を後日ネスレ ピュリナ ペットケアより一般財団法人滋賀県動物保護管理協会に寄付します。

■期間：2026年6月21日(日)～8月20日(木)

■対象店舗：平和堂 162店舗

(フレンドマート・D 小柿店、フレンドマート・Ｄ武佐店、フレンドマート栗東御園店、フレンドマート スマート茨木サニータウン店、フレンドマートスマート河西店、フレンドマートスマート能登川佐野店、丸善石部店、フレンドマート西の庄店は対象外）

■対象商品と寄付金額（一例）

＜参考＞

ネスレ日本株式会社 ネスレ ピュリナ ペットケア

ペットケアのグローバルリーディングカンパニーとして、世界中で幅広いペットケア製品やサービスを展開。良質なペットフードを製造・販売するだけでなく、人とペットが豊かに共生する持続可能な未来の実現につながる取り組みを通じ、社会から最も信頼されるペットケアカンパニーに発展することを目指し、「ネコのバス」の保護猫譲渡会をはじめとする保護犬・猫の譲渡促進のサポートやプラスチックごみ削減のための製品パッケージの改良を進めています。

「ネスレ ピュリナ ペットケア」公式ホームページ

https://nestle.jp/brand/purina/

＜注意事項＞

・一部店舗では、取り扱いの無い商品もあります。

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上