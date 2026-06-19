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成城大学社会イノベーション学部と福井県立大学地域政策学部が単位互換の実施に関する覚書を締結しました
成城大学（東京都世田谷区 学長：杉本 義行）は、今年3月に成城大学と福井県立大学との間で締結した連携協定に基づき、両大学における教育の充実を図ることを目的として、成城大学社会イノベーション学部（学部長：南山 浩二）と福井県立大学地域政策学部（福井県吉田郡永平寺町 学部長：松原 宏）との単位互換の実施に関する覚書を2026年6月18日（木）に締結しました。
＜内 容＞
・双方が提示する開講科目を両大学の学生が特別聴講し、単位認定を行う。
・学生の受入開始時期は、令和10年4月1日以降、原則として受入大学の前期または後期の開始日とし、
履修期間は年度を超えないものとする。
・受入大学はあらかじめ学生が履修できる授業科目や単位数等を定め、派遣元大学に通知する。
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
＜内 容＞
・双方が提示する開講科目を両大学の学生が特別聴講し、単位認定を行う。
履修期間は年度を超えないものとする。
・受入大学はあらかじめ学生が履修できる授業科目や単位数等を定め、派遣元大学に通知する。
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/