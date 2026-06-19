『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で「タイムスリップ本田圭佑リリース記念キャンペーン」を開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、「タイムスリップ本田圭佑リリース記念キャンペーン」を開催していることをお知らせします。

本キャンペーンでは、「タイムスリップカード第42弾」として、「2006年 名古屋グランパスエイト」、「2010年 日本代表」のそれぞれ2つの年代で活躍を魅せた本田圭佑選手が、当時の能力や姿で登場。

タイムスリップカードの新スペシャルスキル「レフティーモンスター」を本田圭佑選手ご本人が命名した様子や、名古屋時代、代表時代の思い出などを語っているインタビュー動画「Ｊクラ7秒チャレンジ」も公式YouTube「eFootball チャンネル」にて公開中です。ぜひあわせてお楽しみください。

また、これまで『Ｊクラ』のカードに登場した歴代Ｊリーガーの中から「Ｊリーグベストイレブン」として、本田圭佑選手が選出したスカッドと対戦できるイベント「本田セレクション！プレゼントマッチ」も開催しています。こだわりがたっぷり詰まった「本田セレクション」と対戦・勝利すると、豪華報酬が獲得できます。本田圭佑選手が本イベントのスカッドを決めるにあたり、悩みながら選定している様子を収めた映像も公開中です。

さらに、「タイムスリップ本田圭佑」リリース記念プレゼントキャンペーンも実施しています。

本田圭佑選手の輝かしい活躍を、『Ｊクラ』でお楽しみください。

2つの年代の本田圭佑選手が「タイムスリップカード」として登場！

タイムスリップカードシリーズとは、TIMESLIP COMMON / TIMESLIP / TIMESLIP STARの3つのシリーズがあり、TIMESLIP STARが最もグレードが高いカードになります。

輝かしい活躍を魅せた本田圭佑選手の特徴を、ご本人が命名した新スペシャルスキル「レフティーモンスター」で再現。

『Ｊクラ』だけで再現できる本田圭佑選手の当時の活躍をお楽しみいただけます。

同日開始のイベント「スーパートレーニングキャンプ」の特効カードです。

「タイムスリップ11連ガチャ」で獲得して、チームを強化しましょう！

期間: 2026年6月19日（金）メンテナンス終了後～6月30日（火）13:59

本田圭佑選手のインタビュー動画「Ｊクラ7秒チャレンジ」を公開中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-MjjWBydgC0 ]

本田圭佑選手が選定したスカッドと対戦できる！

「本田セレクション！プレゼントマッチ」も開催

期間中1回「本田セレクション！プレゼントマッチ」で試合をすることで「TIMESLIP COMMON本田圭佑ガチャ券」や選手育成に使えるアイテムなどがもらえる「本田セレクション！プレゼントマッチ」を開催！

『Ｊクラ』のカードに登場した歴代Ｊリーガーの中から本田圭佑選手に選定いただいたスカッドが対戦相手になります。本田圭佑選手ご自身のTIMESLIP STARカードを組み合わせた夢のスカッドが誕生していますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

期間: 2026年6月19日（金） メンテナンス終了後～8月7日（金）13:59

本田圭佑選手が本イベントのスカッドを選定した映像を公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-ReQ7AnUk3k ]

「タイムスリップ本田圭佑」リリース記念

サイン入りカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

『Ｊクラ』ゲーム内では、「タイムスリップ本田圭佑」のリリースを記念して、抽選で直筆サイン入りカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。応募方法などの詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。

【賞品】

・ 「直筆サイン入りカード（名古屋グランパスエイト）」（抽選で2名様）

・ 「直筆サイン入りカード（日本代表）」（抽選で2名様）

※上記いずれかを選んでご応募いただけます。

【応募期間】

2026年6月19日（金） メンテナンス終了後～6月30日（火）13:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2026シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、

お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)

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タイトル：Ｊリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2019年6月25日

希望小売価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）、iPadOS（15.0以降）

権利表記：

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment