第21回かわさきサイエンスチャレンジ 開催

かわさきサイエンスチャレンジ運営委員会

かわさきサイエンスチャレンジ運営委員会（事務局：株式会社ケイエスピー、本社川崎市）は、2026年8月1日（土）、かながわサイエンスパーク（KSP）にて「第21回かわさきサイエンスチャレンジ～感動科学と楽しいものづくり～」を開催します。

本イベントは、川崎市における理科教育・科学教育の推進を図るとともに、子どもたちの科学やものづくりへの興味・関心を育むことを目的に、企業、大学、ボランティア、自治体等が協働して毎年夏に開催しているものです。

今回は22団体が参加し、26種類のバラエティ豊かな実験・体験プログラムを提供します。どなたでも無料でご参加いただけますので、夏休みの自由研究や思い出づくりにもぜひお役立てください。

記

１．日 時：2026年8月1日（土） 10：00～16：00

２．場 所：かながわサイエンスパーク（KSP) 川崎市高津区坂戸3-2-1

３．主 催：かわさきサイエンスチャレンジ運営委員会（事務局：株式会社ケイエスピー）

４．後 援：川崎市、川崎市教育委員会、川崎商工会議所、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、

かわさきFM（79.1MHz）、株式会社タウンニュース社、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、

ラジオ日本

５．対 象：小学生（未就学児、中学生も一部可）

６．参加方法：公式ホームページから事前に参加者登録が必要です（※自由参加制を除く）。

プログラムは3方式あります。

（1）事前申込制：7月1日（水）10:00から7月22日（水）23:59までに申込（抽選

制）

（2）当日整理券制：当日の指定時間以降、WEB上で整理券を取得（数量限定）

（3）自由参加制：参加者登録・整理券不要で順次参加可能

７．入 場 料：無料

第21回かわさきサイエンスチャレンジ

※各体験プログラムの内容、出展、協賛、協力など詳細は添付の

チラシ、または公式イベントサイト（https://scicha.com）を参照ください。