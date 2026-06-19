【世界初】18,000円（税込）で神戸牛と大トロをはじめとした高級鮨が“おかわり無料”。「かきだ鮨」グループ、皇居外苑を望む新店舗を丸の内にオープン

株式会社ユニポテンシャル

株式会社ユニポテンシャル（代表取締役社長 蛎田一博 東京都渋谷区）が展開する「かきだ鮨」は、このたび東京・丸の内に新店舗「かきだ鮨 丸の内本店」を 2026年6月22日 にオープンいたします。皇居外苑の緑とお濠を一望する眺望のもと、6つの個室とカウンターを備えた特別な空間で、肉マイスター・田辺晋太郎氏が監修する鮨と神戸牛のコースをご提供します。

※神戸牛コースのみ7/1より提供開始いたします

神戸うすなが牧場より届いた神戸牛肉かきだ鮨といえば、鮨おかわり無料

当店最大の特徴は、これまで当グループが続けてきた「鮨おかわり無料」に加え、日本最高峰の和牛・神戸牛を“おかわり無料”で味わえること。

これまで100kg級の本マグロを1年間で200本も購入してきたかきだグループ。

丸ごと（一本）買うことで、最高の素材をお手頃に皆様にお届けしてきました。今度は和牛の最高峰、神戸牛でも同じような形で「一頭買い」に挑戦します。



神戸うすなが牧場から仕入れる極上の神戸牛を、皆様に心ゆくまでご堪能いただきたいと思っています。

＜ご予約：かきだ鮨丸の内本店 ご予約ページ(https://www.tablecheck.com/shops/kakidasushi-marunouchi/reserve) ＞

◆ こだわり1：神戸牛を一頭買い。神戸うすなが牧場の極上神戸牛を“おかわり無料”で

当店の神戸牛は、兵庫県神戸市西区の神戸うすなが牧場から仕入れています。同牧場は但馬牛の繁殖から肥育・加工・卸・飲食までを一貫して手がけ、約700頭を育てる生産者。「ボクらが食べたい但馬牛」をコンセプトに、サシの量だけを追わず「もう一口食べたくなる」赤身と脂のバランスを追求した神戸牛を育てています。

自然が広がる広大な土地

酒粕やみりん粕、ビール粕など10種類以上をブレンドしたこだわりの飼料

約700頭の神戸牛を飼育

神戸うすなが牧場のスタッフの皆さん

手塩にかけて育てた神戸牛の肉を加工し、１つ１つ丁寧に配送



その極上の神戸牛を、当店ではおかわり無料でご提供。

すき焼き、ステーキ、雲丹がけ肉鮨など、神戸牛の魅力を多彩な調理法で味わい尽くせます。

◆ こだわり2：肉マイスター・田辺晋太郎氏がメニューを監修

メニュー監修は、肉マイスターとして知られる田辺晋太郎氏。同氏は著書『焼肉の教科書』（宝島社）がシリーズ累計35万部を超えるベストセラーとなり、一般社団法人「食のコンシェルジュ協会」初代代表理事を務めるなど、肉の生産背景から最適な食べ方までを知り尽くした第一人者です。数多くの飲食店のプロデュース・監修を手がけてきた同氏が、神戸牛の魅力を最大限に引き出すコースを設計しました。

肉マイスター・田辺晋太郎氏

◆ こだわり3：皇居外苑を望む、個室＆カウンターのプライベート空間

新店舗は6つの個室とカウンター7席を完備。カウンタータイプの個室もご用意し、接待や記念日、大切な会食など、プライベートな時間をゆっくりお過ごしいただけます。店内からは皇居外苑の緑とお濠を望み、丸の内ならではの開放的な眺望が広がります。

カウンター席（窓の向こうには皇居のお濠が広がります）

見晴らしのよい和室

プライベート空間でゆっくりとお楽しみいただけます

掘り炬燵のお部屋もご用意しております

＜ご予約ページ：かきだ鮨丸の内本店 ご予約ページ(https://www.tablecheck.com/shops/kakidasushi-marunouchi/reserve)＞

◆ コース内容

※コース内容は、旬や産地の天候に応じて変動いたします。

コース1: 最強おまかせコース 15,000円（税込）

【先付け】

・無花果の白和え

【前菜三種盛り合わせ】

・だし巻き玉子

・鰻と胡瓜の酢の物

・鰻の蒲焼き

【温物】

・冬瓜と湯葉の冷やし茶碗蒸し

【魚料理】

・白身魚の梅醤油掛け

【お食事】

・握り鮨（15貫 ＋ 細巻き）

┗お鮨はお料理の間にご提供いたします

・味噌汁

【甘味】

・ハーゲンダッツ と ピノ

■ お鮨おかわり無料

コース2：将軍コース「神戸牛＆鮨おかわり無料」特別価格 18,000円（税込）

※通常価格 25,000円（税込）

【先付け二種】

・神戸牛ミンチカツ 蟹あんかけ（温）

・無花果の白和え（冷）

【前菜三種盛り合わせ】

・だし巻き玉子

・鰻と胡瓜の酢の物

・鰻の蒲焼き

【温物】

・冬瓜と湯葉の冷やし茶碗蒸し

【魚料理】

・白身魚の梅醤油掛け

【肉料理】

・神戸牛すき焼き

・神戸牛ステーキ

【お食事】

・握り鮨

（12貫＋神戸牛の炙り握り 雲丹添え＋細巻き）

・味噌汁

【甘味】

・ハーゲンダッツ と ピノ

■ 神戸牛おかわり無料 ＆ お鮨おかわり無料

※過度なおかわり、フードファイトはお断りする場合がございます。予めご了承ください。

＜ご予約ページ： かきだ鮨丸の内本店 ご予約ページ(https://www.tablecheck.com/shops/kakidasushi-marunouchi/reserve)＞

◆【メディア関係者の皆様へ】神戸牛＆鮨おかわり無料コース試食会のご案内（10社限定）

このたびのオープンにあたり、報道関係者の皆様に最上級の神戸牛コースの試食をご用意いたしました。ご試食いただき、料理のお写真も含めて取材や記事作成にお役立ていただけますと幸いです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95908/table/44_1_6416b3a293ecc261a2e8f7a6794efd59.jpg?v=202606190551 ]

◆ 店舗概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95908/table/44_2_8e3d00eae0f790dd591fba6fc3547320.jpg?v=202606190551 ]

◆ 監修：肉マイスター・田辺晋太郎（たなべ しんたろう）

1978年生まれ、東京都出身。音楽プロデューサー・MCとして活動する一方、肉の生産背景から食べ方までを知り尽くした「肉マイスター」として知られる。一般社団法人「食のコンシェルジュ協会」初代代表理事。著書『焼肉の教科書』（宝島社）はシリーズ累計35万部超。『牛肉論』（ポプラ新書）、『焼肉のすべて』（宝島社）など著書・監修書多数。TV・ラジオ出演や数多くの飲食店プロデュース・監修を手がける。

◆ 仕入れ：神戸うすなが牧場

兵庫県神戸市西区。但馬牛の繁殖・肥育から加工・卸・飲食店経営までを一貫して手がける生産者で、約700頭を飼育。神戸ビーフ（神戸牛）および自社ブランド「純但馬うすなが牛」を展開。「ボクらが食べたい但馬牛」をコンセプトに、赤身と脂のバランスにこだわった牛づくりを行う。

■ 弊社代表：蛎田一博プロフィール

1990年生まれ、広島県出身。証券会社やリクルートを経て、25歳で人材仲介会社、株式会社ユニポテンシャルを創業。「社員へのまかない海鮮丼」がSNSで話題を呼び、2022年7月寿司修業未経験ながら「有楽町かきだ」をオープン。SNSを駆使した大胆なブランディングで、またたく間に予約困難な超人気店へと成長させる。著書に『何者かになるための継続力』（KADOKAWA）がある。

・かきだ鮨公式インスタグラム: https://www.instagram.com/yurakuchokakida/