【Dior】「ラ ギャラリー ディオール」にて新たな回顧展を開催

クリスチャン・ディオール合同会社(C) ADRIEN DIRAND

「ラ ギャラリー ディオール」は、メゾンの歴史をたどる新たな回顧展を開催します。

この新たな回顧展では、クリスチャン・ディオールと、2025年6月にディオールのウィメンズ、メンズ、オートクチュール コレクションのクリエイティブ ディレクターに就任したジョナサン・アンダーソンをはじめとする後継者たちの創造性を称えます。彼のモダニティは先人たちと呼応し、ディオールの精神をコンテンポラリーな視点で再解釈しています。

庭園の魅惑から舞踏会の魔法、リトルブラックドレスのタイムレスな魅力、そしてレディ トゥ ウェア ライン「ディオリン」の芸術的自由といった、テーマ別の13の展示室が、その本質を構成する要素を次々と浮き彫りにします。

このオデッセイでは、トワルから生地の選定、装飾に至るまで、オートクチュールの基礎となる要素も明らかにされます。また、デイタイムからイブニングまでの様々な装いを彩る多彩なアクセサリーも展示されています。

絶えず進化し続けるディオールの伝統へオマージュを捧げる本展覧会は、2026年6月10日に幕を開けました。

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ラ ギャラリー ディオール

住所：パリ8区、フランソワプルミエ通り11番地

開館時間：毎日 11:00～19:00 (火曜日および臨時休館日を除く)

最終入館時刻：17:30

休館日：1月1日、5月1日、12月25日

詳細については、galeriedior.com(https://www.galeriedior.com/ja) をご覧ください。

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【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

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