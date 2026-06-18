ME-Qが「2026年 オリジナルグッズ人気ランキングTOP10」を公開｜推し活・販売用・プレゼント・ノベルティにおすすめの人気グッズを解説

株式会社MAW

ME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるサービス「ME-Q（メーク）(https://www.me-q.jp/)」にて、「2026年 オリジナルグッズ人気ランキングTOP10(https://www.me-q.jp/topic/ranking)」を公開しました。

今回公開された「オリジナルグッズ人気ランキングTOP10」は、推し活グッズ、販売用グッズ、プレゼント、イベント物販、企業ノベルティなど、目的別に商品を選びたい方に向けたランキング形式の情報ページです。

オリジナルグッズは、個人の趣味や記念品としてだけでなく、クリエイター販売、同人イベント、アーティストグッズ、企業販促、学校イベント、スポーツチームグッズなど、幅広い場面で活用されています。

一方で、初めて作成する方からは「どの商品を選べばいいかわからない」「1個から作れるのか」「スマホだけで作れるのか」「販売用に向いている商品はどれか」といった疑問も多くあります。

ME-Qの「2026年 オリジナルグッズ人気ランキングTOP10」では、実際に選ばれている人気グッズをもとに、用途別の選び方や活用シーンをわかりやすく紹介しています。

▼ME-Qの人気オリジナルグッズランキング

https://www.me-q.jp/topic/ranking

▼ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【ランキング算出方法】

本ランキングは、ME-Q（メーク）において2026年上半期（2026年1月1日～2026年6月18日）の受注データをもとに作成したものです。

調査主体：株式会社MAW

調査対象：ME-Qで受注されたオリジナルグッズ

集計期間：2026年1月1日～2026年6月18日

集計方法：商品カテゴリーごとの受注件数を集計し順位化

なお、本ランキングはME-Q内の受注実績に基づくものであり、市場全体のシェアや販売実績を示すものではありません。

【オリジナルグッズ人気ランキングとは？】

オリジナルグッズ人気ランキングとは、写真・イラスト・ロゴ・文字などを使って作成できるオリジナルアイテムの中から、推し活、販売用、プレゼント、ノベルティなどの用途で選ばれやすい商品をランキング形式で紹介する情報コンテンツです。

オリジナルグッズとは、好きな写真、イラスト、ロゴ、名前、メッセージなどを商品に印刷・加工して作成するオーダーメイド型のグッズです。

一般的には、以下のような用途で利用されています。

- 推し活グッズ- 同人グッズ- イベント物販- アーティストグッズ- プレゼント- 記念品- 企業ノベルティ- 学校行事グッズ- スポーツチームグッズ- ショップ販売用グッズ

近年は、個人でもスマートフォンから簡単にデザインできるサービスが増え、1個から作れる小ロット対応の商品へのニーズが高まっています。特に、在庫リスクを抑えて販売を始めたいクリエイターや、副業でオリジナルグッズ販売を行いたい方にとって、小ロット生産は重要な選択肢となっています。

【2026年 オリジナルグッズ人気ランキングTOP10】

ME-Qで紹介されている人気オリジナルグッズは以下の通りです。

※ランキングは2026年1月1日～2026年6月18日のME-Q受注件数をもとに集計

・第1位：アクリルキーホルダー(https://www.me-q.jp/topic/acrylickey-ring)

推し活、同人イベント、販売用グッズに使いやすい定番アイテムです。初めてオリジナルグッズを作成する方にも選ばれています。

https://www.me-q.jp/topic/acrylickey-ring

・第2位：缶バッジ(https://www.me-q.jp/topic/can-badge)

イベント、ライブ、ノベルティ、推し活で人気のグッズです。複数デザインを展開しやすく、販売用にも向いています。

https://www.me-q.jp/topic/can-badge

・第3位：マグカップ(https://www.me-q.jp/topic/mugcup)

写真やメッセージを入れやすい定番ギフトです。誕生日、記念日、家族へのプレゼントなど幅広いシーンで活用できます。

https://www.me-q.jp/topic/mugcup

・第4位：カラーファスナークリアポーチ(https://www.me-q.jp/topic/color-zipper-clear-pouch)

推し活アイテムや小物をまとめて持ち歩きやすい実用グッズです。販売用のオリジナル雑貨としても利用しやすい商品です。

https://www.me-q.jp/topic/color-zipper-clear-pouch

・第5位：アクリルフィギュアスタンド(https://www.me-q.jp/topic/acrylic_figure)

キャラクター、イラスト、ペット写真などを飾って楽しめる人気グッズです。推し活や販売用グッズとして選ばれています。

https://www.me-q.jp/topic/acrylic_figure

・第6位：フェイスタオル(https://www.me-q.jp/topic/face-towel)

ライブ、イベント、スポーツ、記念品などに使いやすい実用グッズです。大きくデザインを見せやすい点が特徴です。

https://www.me-q.jp/topic/face-towel

・第7位：カード印刷(https://www.me-q.jp/topic/card-print)

トレカ風カード、ショップカード、配布用カードなどに使える商品です。推し活、イベント販売、クリエイターグッズにも向いています。

https://www.me-q.jp/topic/card-print

・第8位：ステンレスサーモタンブラーcolors(https://www.me-q.jp/topic/stainless-tumbler-colors)

ギフト、記念品、オフィス用に人気のタンブラーです。名入れやロゴ入りグッズとしても使いやすい商品です。

https://www.me-q.jp/topic/stainless-tumbler-colors

・第9位：コンパクトミラー(https://www.me-q.jp/topic/folding-mirror)

持ち運びしやすく、日常使いしやすいグッズです。イラストや写真を入れたギフトや推し活グッズにも向いています。

https://www.me-q.jp/topic/folding-mirror

・第10位：オリジナルお守り(https://www.me-q.jp/topic/original-omamori)

願掛け風、記念品、推し活グッズとして人気のお守り型アイテムです。特別感のあるオリジナルグッズを作りたい方におすすめです。

https://www.me-q.jp/topic/original-omamori

【オリジナルグッズ人気ランキングの活用シーン】

・推し活グッズ

推しの写真やイラスト、名前、メッセージなどを使って、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ミニCDキーホルダー、カセットテープキーホルダーなどを作成できます。持ち歩きやすく写真映えしやすい商品が人気です。

・イベント物販

同人イベント、ライブ、展示会、ポップアップショップなどで販売するグッズとして活用できます。アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカー、カード印刷などは複数デザイン展開にも向いています。

・プレゼント

マグカップ、コンパクトミラー、タンブラー、お守り、クッションなどは、写真やメッセージを入れたギフトとして利用できます。誕生日、記念日、家族への贈り物にも適しています。

・企業ノベルティ

ロゴやブランド名を入れた実用グッズは、展示会、キャンペーン、来店特典、記念品として活用できます。ジェットストリーム、タオル、タンブラー、トートバッグ、クリアボトルなどが候補になります。

・学校イベント

文化祭、体育祭、卒業記念、部活動、サークル活動などで、チーム名やクラス名を入れた記念グッズを作成できます。少量から作れるため、クラス単位や部活動単位でも利用しやすい点が魅力です。

・スポーツチームグッズ

チームロゴ、選手名、応援メッセージを入れたタオル、キーホルダー、ボトルなどを作成できます。応援グッズや記念品として活用できます。

・写真グッズ

ペット、子ども、家族、カップル、記念写真を使って、キャンバスボード、クッション、マグカップ、アクリルフォトスタンドなどを作成できます。

・ネットショップ販売

クリエイターやハンドメイド作家が、自分のイラストやデザインを使って販売用グッズを作る用途にも向いています。ME-Qでは1個から作成できるため、在庫リスクを抑えた販売にも活用できます。

【オリジナルグッズ人気ランキングがおすすめな人】

【ME-Qの特徴】

- 推し活グッズを作りたい方- 同人活動をしている方- イベント物販を行う方- 販売用グッズを企画しているクリエイター- 小ロットでオリジナルグッズを作りたい方- スマホだけで簡単にグッズを作りたい方- 企業ノベルティを検討している担当者- 学校行事や部活動の記念品を作りたい方- スポーツチームグッズを作りたい方- 写真入りプレゼントを作りたい方- 副業でオリジナルグッズ販売を始めたい方- OEMやオリジナル商品企画を検討している方[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]◆1個からオリジナルグッズを作成できる

ME-Qでは、アクリルキーホルダー、缶バッジ、マグカップなどの人気グッズを1個から作成できます。自分用、プレゼント用、試作品、販売前のテスト制作にも利用しやすい点が特徴です。

◆スマホやパソコンから簡単にデザインできる

専用アプリを使わず、スマートフォンやパソコンから画像をアップロードしてデザインできます。専門的な画像編集ソフトやデザイン知識がなくても作成しやすい仕組みです。

◆写真・イラスト・ロゴ・文字を自由に使える

お気に入りの写真、イラスト、ロゴ、名前、メッセージなどを使って、用途に合わせたオリジナルデザインを作成できます。推し活、ギフト、販売用、ノベルティまで幅広く活用できます。

◆完成イメージを確認しながら注文できる

デザイン作成時に完成イメージを確認できるため、初めての方でも仕上がりをイメージしながら注文できます。

◆用途別に人気商品を探しやすい

推し活、写真グッズ、プレゼント、販売用、ノベルティなど、目的別に商品を選びやすい構成になっています。商品選びで迷っている方にも役立ちます。

◆約1万点の豊富な商品ラインナップ

ME-Qでは、スマホケース、Tシャツ、バッグ、食器、季節商材、アウトドアグッズ、特殊印刷アイテムなど、約1万点のオリジナルグッズを用意しています。

◆販売用グッズや副業にも活用しやすい

1個から作成できるため、在庫を大量に持たずに販売用グッズを作りたい方にも向いています。BASE連携機能を活用した販売にも対応しています。

◆個人利用から法人利用まで幅広く対応

個人の推し活やプレゼントだけでなく、企業ノベルティ、店舗グッズ、イベント物販、OEM企画など、法人・団体での利用にも適しています。

【ME-Qのオリジナルグッズ人気ランキングの魅力】

オリジナルグッズ人気ランキングの魅力は、初めてグッズを作る方でも「何を選べばよいか」を判断しやすい点にあります。

オリジナルグッズは種類が多く、アクリルキーホルダー、缶バッジ、マグカップ、ポーチ、タオル、タンブラーなど、用途によって適した商品が異なります。

ME-Qのランキングでは、売れ筋商品だけでなく、推し活向け、写真グッズ向け、プレゼント向け、販売用向け、ノベルティ向けといった目的別の選び方も紹介されています。

そのため、検索ユーザーは自分の目的に合わせて商品を比較しやすく、転載サイト上で記事を読んだ場合でも、オリジナルグッズ選びの参考情報として活用できます。

【商品の活用方法】

具体的な活用方法としては、以下のような使い方があります。

【よくある質問】

- 推しの写真やイラストでアクリルキーホルダーを作り、バッグやポーチに付けて持ち歩く- イベント販売用に缶バッジやステッカーを複数デザインで展開する- 家族写真やペット写真を使ってマグカップやキャンバスボードを作る- 企業ロゴを入れたタンブラーやボールペンをノベルティとして配布する- チーム名入りのフェイスタオルをスポーツ大会や応援グッズとして使用する- 記念日や卒業祝いにオリジナルお守りやコンパクトミラーを贈る- クリエイターがイラスト入りグッズを作成し、ネットショップで販売する- まずは1個だけ試作品を作り、反応を見てから販売用に展開するQ.オリジナルグッズは1個から注文できますか？

A.ME-Qでは、アクリルキーホルダー、缶バッジ、マグカップなど多くのオリジナルグッズを1個から作成できます。自分用、プレゼント用、試作品にも利用しやすいサービスです。

Q.スマホだけでオリジナルグッズを作れますか？

A.スマートフォンから画像をアップロードしてデザインできます。専用アプリや専門的な画像編集ソフトを使わずに作成できるため、初めての方にも使いやすい仕組みです。

Q.販売用グッズとして利用できますか？

A.利用できます。アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカー、カード印刷、アクリルフィギュアスタンドなどは、イベント物販やネットショップ販売用グッズとしても人気があります。

Q.法人や企業ノベルティにも使えますか？

A.企業ロゴやブランド名を入れたノベルティ、記念品、展示会配布用グッズなどにも活用できます。大量注文を検討している場合は、専用フォームから相談できます。

Q.写真を使ってグッズを作れますか？

A.写真を使ったグッズ作成にも対応しています。マグカップ、キャンバスボード、クッション、アクリルフォトスタンドなどは、家族写真、ペット写真、記念写真を使ったギフトにも向いています。

Q.どの商品を選べばよいかわからない場合はどうすればよいですか？

A.まずは用途で選ぶのがおすすめです。推し活ならキーホルダー系、販売用ならアクリルキーホルダーや缶バッジ、プレゼントならマグカップやタンブラー、ノベルティなら文具やタオルなどが候補になります。

Q.デザイン経験がなくても作れますか？

A.ME-Qでは画像アップロードや文字入れができるデザインシミュレーターを用意しています。専門知識がなくても、完成イメージを確認しながらデザインを進められます。

Q.副業でオリジナルグッズ販売を始める場合にも使えますか？

A.1個から作成できるため、在庫リスクを抑えて販売を始めたい方にも向いています。ME-Qでは作成したオリジナルグッズをBASE連携機能で販売することも可能です。

【サービス開始の背景】

オリジナルグッズ市場では、推し活、クリエイター販売、写真ギフト、企業ノベルティ、学校イベント、スポーツチームグッズなど、利用目的が多様化しています。

特に近年は、個人がスマートフォンで撮影した写真や、自作イラスト、ロゴ、メッセージを使って、自分だけのグッズを作るニーズが高まっています。

一方で、初めてグッズを作る方にとっては、商品数の多さが悩みになることもあります。

- 「推し活には何が向いているのか」- 「販売用に作るならどの商品がよいのか」- 「プレゼントに喜ばれるグッズはどれか」- 「ノベルティとして実用的な商品はどれか」

このような疑問に応えるため、ME-Qでは「2026年 オリジナルグッズ人気ランキングTOP10」を公開しました。

ランキング形式で人気商品を紹介することで、検索ユーザーが目的に合ったグッズを選びやすくなり、初めての方でもオリジナルグッズ作成を始めやすくなります。

▼《2026年》オリジナルグッズ人気ランキングTOP10｜推し活・販売用・プレゼント・ノベルティにおすすめ【ME-Q（メーク）】

https://www.me-q.jp/topic/ranking

【ショップ情報】

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225