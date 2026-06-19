ASUSから、AMD A520チップセット搭載 MicroATX マザーボード『PRIME A520M-K ARGB-CSM』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
PRIME A520M-K ARGB-CSM
- シンプル構成ながら拡張スロットやストレージ構成を備えた設計により、省スペース環境でも実用的なPC構築が可能
- M.2スロット（PCIe 3.0x4）や5Gbps USBなど高速インターフェース搭載
- Digi+ VRMなどの精密電圧制御技術により、電力供給を安定化
- チップセットヒートシンクにより、高負荷時でも安定動作
- 柔軟なファン制御と複数温度センサー連動設計により、負荷状況に応じた最適な冷却バランスを維持
- ジョーシン、ドスパラ専売
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1117_1_76a2230546db64d8ba444d8dbc817bc6.jpg?v=202606190551 ]
シンプル構成ながら拡張スロットやストレージ構成を備えた設計
M.2スロット（PCIe 3.0x4）や5Gbps USBなど高速インターフェース搭載
Digi+ VRMなどの精密電圧制御技術により、電力供給を安定化
チップセットヒートシンクにより、高負荷時でも安定動作
PRIME A520M-K ARGB-CSM
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、AMD A520チップセット搭載 MicroATX マザーボード『PRIME A520M-K ARGB-CSM』を発売いたします。
ジョーシン、ドスパラ専売で、好評発売中です。
AMD A520 チップセットPRIME A520M-K ARGB-CSM | ASUS(エイスース) Socket AM4 AMD A520 MicroATX マザーボード
- シンプル構成ながら拡張スロットやストレージ構成を備えた設計により、省スペース環境でも実用的なPC構築が可能
- M.2スロット（PCIe 3.0x4）や5Gbps USBなど高速インターフェース搭載
- Digi+ VRMなどの精密電圧制御技術により、電力供給を安定化
- チップセットヒートシンクにより、高負荷時でも安定動作
- 柔軟なファン制御と複数温度センサー連動設計により、負荷状況に応じた最適な冷却バランスを維持
- ジョーシン、ドスパラ専売
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1117_1_76a2230546db64d8ba444d8dbc817bc6.jpg?v=202606190551 ]
想定売価：\5,980前後(税込)
発売予定：発売中
リリースページ（製品詳細）
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-a520m-k-argb-csm.html
シンプル構成ながら拡張スロットやストレージ構成を備えた設計
M.2スロット（PCIe 3.0x4）や5Gbps USBなど高速インターフェース搭載
Digi+ VRMなどの精密電圧制御技術により、電力供給を安定化
チップセットヒートシンクにより、高負荷時でも安定動作