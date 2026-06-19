継続は力なり！ランチタイムの15分でリスニング力をアップしよう！7/7（火）～ 無料セミナー「クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】【英文理解度編】」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月、クリエイティブ業界で働く方々を対象に、ランチタイムの15分でリスニング力を鍛える無料のオンラインセミナー「クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】【英文理解度編】」を開催します。
■【リスニング入門編】の詳細・お申し込みはこちら
▼7/7（火）「大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/?rls)
※締切：2026年7月7日（火）12：30
▼7/14（火）「ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/?rls)
※締切：2026年7月14日（火）12：30
▼7/21（火）「文豪アーネスト・ヘミングウェイの誕生日（Ernest Hemingway’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174890/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174890/?rls)
※締切：2026年7月21日（火）12：30
▼7/28（火）「ピーターラビットの作者 ビアトリクス・ポターの誕生日（Beatrix Potter’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174892/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174892/?rls)
※締切：2026年7月28日（火）12：30
■【英文理解度編】の詳細・お申し込みはこちら
▼7/7（火）「天才数学者アラン・チューリングの誕生日（Alan Turing’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174894/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174894/?rls)
※締切：2026年7月7日（火）13：00
▼7/14（火）「初代iPhoneが発売された日（6/29 / June 29th - the day the first iPhone was released）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174896/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174896/?rls)
※締切：2026年7月14日（火）13：00
▼7/21（火）「大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174899/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174899/?rls)
※締切：2026年7月21日（火）13：00
▼7/28（火）「ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174901/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174901/?rls)
※締切：2026年7月28日（火）13：00
昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、C&R社ではクリエイターの方がより気軽に英語に触れられる機会を提供すべく、ランチタイムを活用して英語を学べるセミナーを開催しています。本シリーズでは「楽しみながら英語を学ぶ」をテーマに、リスニング力・リーディング力アップをめざします。
講師を務めるのは、日本在住歴約30年で、現在はC&R社で語学事業のマネジメントを担当するChris Larimore。毎週火曜、ランチをしながら耳を傾けるだけでもOKです。12時15分からは「この日、何の日!?」をテーマにセミナーを開催する週の中から1日を取り上げ、その日に起きた過去の出来事や記念日などを比較的簡単な単語を使って英語で紹介します。また、12時45分からは、2週間前に行われた前述のセミナーで題材となった英文に関するクイズを通して英会話を学びます。
英語は繰り返し聞くことで少しずつ耳が慣れていきます。英語を学びたいと思っていた方や業務で必要に迫られている方、海外進出を検討中の方など、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください。
＜こんな方におすすめ＞
・学生時代以降、英語に触れる機会がなかった方
・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方
・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っている方
・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方
・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方 等
＜【リスニング入門編】で扱うテーマ＞
7月7日（火）「大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）」
7月14日（火）「ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）」
7月21日（火）「文豪アーネスト・ヘミングウェイの誕生日（Ernest Hemingway’s Birthday）」
7月28日（火）「ピーターラビットの作者 ビアトリクス・ポターの誕生日（Beatrix Potter’s Birthday）」
＜【英文理解度編】で扱うテーマ＞
【７月7日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
6/23（火）【この日、何の日!?】天才数学者アラン・チューリングの誕生日（Alan Turing’s Birthday）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174118/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174118/?rls)
【7月14日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
6/30（火）【この日、何の日!?】初代iPhoneが発売された日（6/29 / June 29th - the day the first iPhone was released）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174120/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174120/?rls)
【7月21日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
7/7（火）【この日、何の日!?】大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/?rls)
【7月28日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
7/14（火）【この日、何の日!?】ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/?rls)
【この日、何の日!?】クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】クイズに答えながら楽しく学ぼう！ ～クリスのランチタイム英語【英文理解度編】～
■日時
【リスニング入門編】
7月7日（火）12：15～12：30
7月14日（火）12：15～12：30
7月21日（火）12：15～12：30
7月28日（火）12：15～12：30
【英文理解度編】
7月7日（火）12：45～13：00
7月14日（火）12：45～13：00
7月21日（火）12：45～13：00
7月28日（火）12：45～13：00
※終了時間は前後する場合がございます。ご了承ください。
■場所
オンライン（Zoom）
■登壇者
Chris Larimore（クリス・ラリモア）
クリーク・アンド・リバー社
プロフェッショナルエデュケーションセンター
アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号
ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号
グローバル言語企業に20年間勤務。企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、クリーク・アンド・リバー社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメリカンフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き!
■受講料
無料
■対象
・クリエイティブに携わるすべての方
・ビジネス英語に興味がある方
・英語（英単語）を学びたい方
・英語のリスニング力を鍛えたい方
■定員
各回30名
■【リスニング入門編】の詳細・お申し込みはこちら
▼7/7（火）「大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174885/?rls)
※締切：2026年7月7日（火）12：30
▼7/14（火）「ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174887/?rls)
※締切：2026年7月14日（火）12：30
▼7/21（火）「文豪アーネスト・ヘミングウェイの誕生日（Ernest Hemingway’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174890/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174890/?rls)
※締切：2026年7月21日（火）12：30
▼7/28（火）「ピーターラビットの作者 ビアトリクス・ポターの誕生日（Beatrix Potter’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174892/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174892/?rls)
※締切：2026年7月28日（火）12：30
■【英文理解度編】の詳細・お申し込みはこちら
▼7/7（火）「天才数学者アラン・チューリングの誕生日（Alan Turing’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174894/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174894/?rls)
※締切：2026年7月7日（火）13：00
▼7/14（火）「初代iPhoneが発売された日（6/29 / June 29th - the day the first iPhone was released）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174896/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174896/?rls)
※締切：2026年7月14日（火）13：00
▼7/21（火）「大谷翔平の誕生日（7/5 / July 5th - Shohei Ohtani’s Birthday）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174899/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174899/?rls)
※締切：2026年7月21日（火）13：00
▼7/28（火）「ジェーン・グドールが研究を始めた日（Jane Goodall started her research）」
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174901/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174901/?rls)
※締切：2026年7月28日（火）13：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「クリスのランチタイム英会話」担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞
▼プロフェッショナル語学 English Lesson
https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)
▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)