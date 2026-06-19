ID-COOLINGから、デュアルファンCPUクーラー『FROZN A620 SLK』、『FROZN A620 PRO XE BLACK』発売

シー・エフ・デー販売株式会社FROZN A620 SLKFROZN A620 PRO XE BLACK

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますID-COOLINGブランドの新製品として、幅122mmのスリム設計ながらデュアルファンの冷却性能を備えた空冷CPUクーラー『FROZN A620 SLK』、熱伝導効率に優れた6本のパウダーグルーブ複合ヒートパイプを備えたデュアルファン空冷CPUクーラー『FROZN A620 PRO XE BLACK』を発売いたします。

2026年6月24日発売予定です。

空冷CPUクーラー

FROZN A620 SLK | ID-COOLING デュアルファン搭載 空冷CPUクーラー

- 革新的なハイブリッド設計により、シングルタワーの扱いやすさとデュアルタワークラスの冷却性能を両立- シングルタワーサイズのクリアランス設計により、省スペース環境でも高い冷却力を発揮- 2段階逆回転ファン構成により、最適化された気流でヒートシンク全体を均一に冷却- 非対称モジュール設計と精密ヒートパイプレイアウトにより、干渉を抑えつつ優れた熱伝導を実現- プリインストールファンとマグネット式トップカバーにより、簡単取り付け＆スタイリッシュな外観[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1119_1_6437ceb52518631460e7c8c12fc3cb24.jpg?v=202606190551 ]

想定売価：\7,980前後(税込)

発売予定：2026年6月24日

リリースページ（製品詳細）

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/frozn-a620-slk.html

FROZN A620 PRO XE BLACK | ID-COOLING デュアルファン搭載 空冷CPUクーラー

- パウダー複合ヒートパイプと最適化された熱設計により、効率的に熱を拡散し安定した冷却性能を実現- 強化フィンロック構造とはんだ付け技術により、ヒートパイプ接合の信頼性を高める高耐久設計- PWM対応ファンによる回転制御により、静音性と冷却性能のバランスを最適化- RAMクリアランスを確保したレイアウトにより、メモリとの干渉を抑え幅広い構成に対応- Intel/AMD両対応のユニバーサルブラケットを採用。スタンドオフ固定工具付属で、簡単取り付け＆マザーボードを保護[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1119_2_484e7ba7dc4099707e6016ae8499a6bc.jpg?v=202606190551 ]

想定売価：\6,980前後(税込)

発売予定：2026年6月24日

リリースページ（製品詳細）

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/frozn-a620-pro-xe-black.html