【ファッション愛を詰め込んだ相当 ”キビシイ” １冊】カナメストーン 初のスタイルブック『無限服2026』9月11日発売！ 記念イベントも開催！／撮影は加賀翔（かが屋）が担当！

『M-1グランプリ 2025』のファイナリストとして注目を集め、活躍の場を広げているカナメストーン。ふたりは大のファッション好きで、服を買うためにコンビ合わせて一時は約750万円の借金を抱えていたことも……。そんなカナメストーンの初の書籍となるスタイルブックの発売が決定！

株式会社主婦と生活社

撮影は、彼らの後輩の実力派コント師でカメラマンとしても高く評価されている、かが屋の加賀翔が担当します！

コンビで暮らしている自宅『無限虫（ムゲンデ）』で撮影した200点以上に及ぶ彼らのお気に入りアイテムをたっぷり掲載。さらに、カナメストーンの地元・茨城県鹿嶋市でもロケを敢行。今回のために組んだ私服コーディネートで、思い出の地を巡ります。

ふたりのファッション愛を存分に詰め込んだ相当 “ｷﾋ゛ｼｲ” 1冊に、ぜひご期待ください。

◆カナメストーンのコメント

山口誠

カナメストーンが幼少期恐怖の興奮を植え付けられてきた地獄谷がまだ存在してます.

地獄谷にメスのｷｼ゛がいました.

中学時代に良く畑などで確認出来たｷｼ゛がまだ鹿嶋には居るんです.

オスのｷｼ゛は，頭が赤の肉に包まれてて，ツノのような緑突起，青首，緑銀胸

カナメストーン山口.

零士

地元鹿嶋で加賀にたくさん素敵写真を撮ってもらいました！！移動の車の中からかなり良い雰囲気でした♩

地獄谷で撮影してるときに、地獄谷がどんな場所か説明してくれるおじさんが現れたんですね。僕はそのおじさんの話をじっくり聞いてたんですね。そしたらですよ。気づいたら僕以外のみんなが地獄谷から帰っていたんですよ！そこだけ楽しくなかったです！地獄谷！！

カナメストーン零士

【プロフィール】カナメストーン

マセキ芸能社所属。中学の同級生である山口誠（やまぐち・まこと）と零士（れいじ）で2010年に結成。『M-1グランプリ2025』で敗者復活戦から勝ち上がり、ラストイヤーにして初めてファイナリストになり、注目を集める。毎週土曜日更新のPodcast番組『カナメストーンのカナメちゃん村』に出演中。YouTubeチャンネル『しゃれこめカナメストーン』は、毎週金曜日夜9時に加えて不定期で更新中。

撮影担当のかが屋 加賀翔のコメント

服愛、人愛、鹿嶋愛。生まれた場所や友人、服やお笑いに対する愛が猛烈に強い2人の根っこを垣間見た撮影だった。

細かな違いや他者から見たら分からないことも2人の説明を聞いているととても魅力的に感じ、カナメストーンは魅力を見つけるセンサーがあまりに巨大なのだと思ったし、この2人が出会ったことは運命とすら感じた。

2人が暮らす一軒家からたくさんの服を運んでいたら、近所のおばさんが「いや！！引っ越すの？！さみしいー！」と言いながらめちゃくちゃ嬉しそうだったのが印象的だった。カナメストーンが好きな人にとって最高で、嫌いな人にとって最悪の一冊になっていること間違いなし。

【プロフィール】かが屋 加賀翔

マセキ芸能社所属。1993年5月16日生まれ。2015年に賀屋壮也とお笑いコンビ『かが屋』を結成。2019年と2022年に『キングオブコント』で決勝進出。芸人を始めると同時にカメラを購入し、現在は複数の雑誌でカメラマンとしての連載を持つ。『芸人地図』（東京ニュース通信社）、『まあるいふたり』（小学館）などの写真集を撮影するなど、芸人とカメラマンの二足の草鞋で活躍中。

◆発売記念イベントも開催！

服を中心としたカナメストーンの私物を購入できるフリーマーケットに加えて、トークショーとお渡し会を開催いたします。

2026年9月12日（土）

【午前】マセキライブサークル会員限定フリーマーケット ※2冊券

【午後】トークショー ※2冊券

・第1部登壇者：カナメストーン、加賀翔

・第2部登壇者：カナメストーン

2026年9月13日（日）

書籍お渡し会

※1冊券：スタイルブック1冊（サインなし）をカナメストーンからお渡し

※2冊券：サイン入りスタイルブック2冊をカナメストーンからお渡し

※イベントの詳細やネット書店の特典については、以下のサイトをご覧ください。

https://www.shufu.co.jp/topics/detail/535554/

【書籍情報】

『カナメストーンスタイルブック 無限服2026』

※読み：むげんぶく にーまるにーろく

著：カナメストーン 撮影：かが屋 加賀翔

定価：3,300円（本体3,000円＋税10％）

発売予定日：2026年9月11日(金)

判型：B5判 ページ数：96ページ

ISBN：978-4-391-16843-3

発行：主婦と生活社

※表紙は後日、公開いたします