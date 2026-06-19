JALグループ企業サイトをリニューアル

日本航空株式会社

2026年6月19日

JALは、2026年6月19日に、JALグループ企業サイト（https://www.jal.com/ja-jp/）のトップページおよび各カテゴリトップページを中心としたリニューアルを実施しました。

本リニューアルは、2025年11月から推進している、お客さまの日常と旅をつなぐデジタル体験をアップデートするプロジェクト「New JAL Digital Experience」(*1)の中核をなす取り組みです。2026年3月に策定した新ブランドスローガン「Soaring Together」の世界観をデジタルタッチポイントに反映し、ステークホルダーの皆さまがJALの目指す未来や想いに触れ、共感いただけるサイトへ進化することを目的としています。

リニューアルしたJAL企業サイト トップページ

■リニューアルの目的・背景

2026年3月に策定した「JALグループ経営ビジョン2035」が思い描く未来の社会の実現に向けたブラ

ンドスローガン(*2)「Soaring Together」には、JALグループ社員が心を一つに、お客さまの心がそ

っと上向き、その想いを後押しするパートナーでありたいという強い決意を込めています。

今回のサイトリニューアルは、この「心が上を向き、想いを胸に一歩を踏み出す瞬間をともにつくる」

というJALの約束を、移動の瞬間だけでなく、日常のデジタルタッチポイントにおいても体現するため

のものです。情報参照の場としての利便性を追求するだけでなく、JALが目指す未来の社会像や企業姿

勢を視覚的・情緒的に伝え、共感の輪を広げてまいります。

(*1)2025年11月27日付プレスリリース｜JALの４つのデジタル体験が向上する 「New JAL Digital Experience」を始動

https://press.jal.co.jp/ja/release/202511/009160.html

(*2)2026年3月2日付プレスリリース｜JALグループ、新ブランドスローガン「Soaring Together」を策定

https://press.jal.co.jp/ja/release/202603/009381.html

■リニューアルの主なポイント

1. 「JALの想い」に直感的に触れられるデザインへ刷新

「Soaring Together」の世界観を軸に、印象的な写真やメッセージを通じて、JALが目指す未来や想い

に直感的に触れていただけるデザインへと刷新しました。文字情報だけに頼らず、視覚的・情緒的に

伝えるデザインを追求しました。

2. 欲しい情報にスムーズにアクセスできるストレスフリーなUI/UX

必要な情報へスムーズに、そして直感的にたどり着けるよう、カテゴリ構造を見直しました。ホーム

および各カテゴリトップページの情報配置を整理し、写真を効果的に活用した視覚的なデザインへと

刷新しました。どこに何の情報があるのかが一目で分かるような視覚的工夫を凝らしています。

3. すべてのお客さまに、等しく心地よい操作性を提供

Webアクセシビリティに配慮し、誰もが快適にご利用いただけるよう、より分かりやすく使いやすい

ページへとアップデートしました。

4. 新コンテンツ「JALとつながる」ページの新設

JALをより身近に感じていただくための新しいページを開設しました。五感をくすぐる出会いや体験を

通じ、新たな一歩を踏み出すきっかけづくりや、そこから広がる豊かなつながりを後押しするJALの取

り組みを、順次発信していきます。

「JALとつながる」トップページ

JALグループは、これからもすべてのステークホルダーの皆さまに、より分かりやすく伝わる情報発信を目指し、Webサイトのアクセシビリティと利便性の向上に継続して取り組んでまいります。

以上