株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

武蔵丘ゴルフコース（所在地：埼玉県飯能市中山665、支配人：松本 健輔）では、夏でも快適にラウンドをお楽しみいただけるよう、プレー前後だけでなくプレー中にも涼が感じられ、熱中症対策をしながら夏のゴルフ場を満喫いただける取り組みを展開いたします。

昨年より全台導入している5℃の冷風が出るクーラーカートは、今夏もご来場いただくすべてのゴルファーに追加料金なくご利用いただけるため、快適な環境でラウンドいただくことが可能です。

ラウンド中のコース内に、エアコン完備の避難小屋を「クールスポット」として6カ所に設置し、今年度より新たな取り組みとして「アイスディスペンサー」を初導入いたします。

夏の日差しで体力の消耗が激しい中で、小まめに水分補給を行い体内から冷やすことで、プレー中の負担軽減につながるよう整えております。

また、ハーフ休憩後のランチやプレー終了後には、プレーで火照った身体をクールダウンしていただけるよう涼をテーマとした「ひんやりメニュー」を販売し、ゴルフ場全体で涼を感じていただける体験をご提供いたします。

クーラーカートでのラウンド（イメージ）

【夏でも涼しい埼玉ゴルフ】ご紹介ページ：https://www.princehotels.co.jp/golf/saitama-area/summer/

トーナメント開催コースで夏の“ひんやり”ラウンド体験 概要

▶クーラーカート全台完備

～製品の特長～

- クーラーの温度は5℃～26℃、6段階の風量調節が可能- 長時間（最大8時間）の稼働が可能な最新の蓄電器を搭載- 乗用空間の温度が下がる- 熱中症の主な原因とされるシートの冷却効果が高いクーラーカート（イメージ）クーラーカート 温度調整（イメージ）▶フェアウェーの乗り入れ

内容：夏のラウンドは体力の消耗が激しいことから、身体への負担軽減を図るため、

フェアウェーの乗り入れが可能

備考：(1)コースアテンダント付きプランのみが対象となります。

(2)ご利用の際には別途料金を頂戴いたします。

(3)天候およびコース状況により、乗り入れができない場合もございます。

フェアウェー乗り入れ（イメージ）フェアウェー乗り入れ（イメージ）▶クールスポット設置/アイスディスペンサーの設置

コース内6カ所にエアコンを完備した「クールスポット」を設置し、避難小屋4カ所に「アイスディスペンサー」を完備

クールスポット（イメージ）アイスディスペンサー（イメージ）▶レストラン ひんやりメニューの販売かき氷 各種（イメージ）

■かき氷（いちご/はちみつレモン/抹茶あずき）

各種 \800

■ハーフサイズ かき氷 各種 \550

大人の爽やかレモンスカッシュ（イメージ）

■大人の爽やか レモンスカッシュ \700

■大人の爽やか レモンスカッシュ（ビッグサイズ） \1,050

オロポ（イメージ）

■オロポ \650

■オロポフロート \750

▶クールアメニティ（シャンプー/ボディソープ）の導入

内容：男性および女性浴室内にて、クールアメニティを設置

クールアメニティ 各種（イメージ）浴室（イメージ）▶夏季オープンコンペ「昭和懐かしい！夏祭りコンペ」

2025年から西武グループにて「昭和100年」をテーマに、世代を超えて昭和の魅力を伝え、ほほえみを提供するため「昭和100年事業」を展開しており、昭和懐かしい雰囲気がゴルフ場でもお楽しみいただけるよう、お祭りの屋台メニューをイメージした昼食ブッフェを用意したコンペを開催

武蔵丘ゴルフコース（イメージ）クーラーカートでのラウンド（イメージ）クラブハウス内レストラン店内（イメージ）

日時：2026年8月21日（金）

料金：お一人さま \15,000（セルフプレー/昼食ブッフェ・参加費込み）

参加人数：16組 64名

お問合わせ：042-973-3333（代表）

備考：(1)掲載料金は1名さまの1ラウンドプレーフィー（グリーンフィー/乗用ゴルフカートフィー/諸経費/諸税/参加費/昼食代）が含まれております。ロッカーフィー\330および補償料\35を別途頂戴いたします。

(2)掲載しているプランは特別料金のため、各種優待券やポイントのご利用はできません。

詳細：https://www.princehotels.co.jp/file.jsp?id=515817

武蔵丘ゴルフコース 概要

武蔵丘ゴルフコース クラブハウス（イメージ）フロントカウンター（イメージ）クラブハウス内 サインパネル掲示（イメージ）樋口久子 三菱電機レディス開催コース

1983年の開場以来、毎年女子プロゴルフツアーの舞台となっており、埼玉県では26回開催と最多回数を誇っている。（2026年6月19日現在）

女子プロゴルフトーナメントとともに歩んできたスケールと戦略性の高いチャンピオンシップコースは、エグゼクティブの方からアスリートの方まで「来てよかった」「また来たい」と思える体験がお楽しみいただけます。

▶コース：18ホール パー72

▶所在地：埼玉県飯能市中山665

▶お問合わせ：042-973-3333（代表）

※掲載内容はリリース配信（2026年6月19日）時点の内容です。

※夏時期の気温・天候状況に合わせ稼働日程が変更となる可能性がございます。

※ひんやりメニューについて、各種販売期間および時間が異なり、プレー終了後からの販売となるメニューもございます。

※掲載写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※表記料金には消費税が含まれております。

※当社のレストラン・宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。