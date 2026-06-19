【ビーチまで徒歩30秒！】山形・湯野浜温泉「海辺のお宿一久」が、夏の家族旅行を応援する2026年限定『夏旅満喫プラン』の販売を開始！

株式会社女将塾

株式会社女将塾（本社所在地：東京都千代田区、代表：三宅大功）が運営する、山形県鶴岡市の全室オーシャンビューと源泉100％かけ流しの湯が自慢の宿「湯野浜温泉 海辺のお宿一久」（以下、当館）は、2026年7月11日（土）～8月16日（日）の海水浴シーズンに合わせ、夏の家族旅行を快適かつ贅沢に彩る夏季限定『夏旅満喫プラン』の販売をしております。

湯野浜温泉海水浴

当館はビーチまで徒歩30秒という絶好のロケーションを誇ります。

今年の夏は、新設された更衣室の利用や、ビーチパラソル等の無料貸し出しなど、小さなお子様連れのご家族でも「スマートに」海水浴を楽しめる充実の特典をご用意いたしました。

「海辺のお宿一久」公式サイト：https://ikkyu.co.jp/(https://ikkyu.co.jp/)

海水浴プランは下のボタンから。部屋食と食事処での2タイプからお選びいただけます↓

部屋食プランはこちら :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=4f17c085-41fd-4288-9ec6-c75f94ea4d4f&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=15597345&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY通常海水浴プランはこちら :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=4f17c085-41fd-4288-9ec6-c75f94ea4d4f&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15956204&search_type=undated

■ 『夏旅満喫プラン』3つの宿泊ポイント

ビーチまですぐ！

ビーチまで徒歩30秒！快適な海水浴をサポートする「特典」

チェックイン前後の駐車場・更衣室利用（コンテナ新設）や、パラソル・レジャーシートの無料貸出など、海辺の宿ならではの利便性を追求しました。

全室オーシャンビュー＆源泉100％かけ流しの贅沢

全ての客室から美しい日本海を一望。湯野浜の豊かな源泉を、加水・循環なしの100％かけ流しで、海水浴後の身体を芯から癒やします。

夏の風物詩を満喫！お部屋から観覧できる「ミニ花火大会」

期間中、当館から目の前に広がる夜空と海を彩る「湯野浜温泉ミニ花火大会」を無料で観覧いただけます。

■ プラン詳細：海水浴を120%楽しむ「特典」

ビーチ直結の立地を最大限に活かし、お客様の「あったら嬉しい」をカタチにしました。

【無料貸出し】ビーチパラソル、レジャーシート、エアーポンプ（浮き輪用）

【更衣室＆脱水機】チェックイン前から利用可能な更衣室（コンテナ設置）と、海水浴後に便利な脱水機の無料利用

【駐車場無料】チェックイン前・チェックアウト後も当館の駐車場を利用可能※第二駐車場にご移動いただきます

【花火プレゼント】1グループにつき、夏の思い出になる「花火」を1つプレゼント

【周辺観光】世界一のクラゲ水族館として名高い「加茂水族館（かもすい）」の割入場券を館内にて販売

■ 2026年 夏の湯野浜温泉イベント情報

滞在中にご家族で楽しめる、地域の夏の体験イベントも目白押しです。

※画像は全てイメージです。

夏の風物詩を目の前で！

湯野浜温泉ミニ花火大会（観覧無料）

開催日： 7月11日、18日、19日、25日、8月1日～14日

時間： 20:30～約10分間

みどころ： 当館の目の前から打ち上がる大迫力の花火を、混雑を避けてゆったりとご覧いただけます。

ちびっ子あさり広場（参加無料）

開催日： 7/28、8/4

時間：11:00～

対象：小学生以下

楽しく潮干狩り♪親子で海のアクティビティを体験！

シーカヤック体験（要予約）

開催日： 8/1～3、6～11、13～15

時間：10:30～12:00

参加費：ペア 9,000円（税込・保険料込）



※天候により中止の可能性あり

ビーチスラックライン（参加自由）

開催日： 7/19～8/24（8/5は休業）

時間：11:00～17:00



※天候により中止の可能性あり

■ 「海辺のお宿一久」のおもてなし

インストラクターが教えてくれます！

当館では、小さなお子様連れのファミリーにも安心して温泉旅行を楽しんでいただけるよう、きめ細やかなサービスを提供しています。

※画像は一例です

お料理

日本海の旬の食材、庄内の豊かな自然が育んだ海の幸・山の幸をふんだんに使ったこだわりの和食会席。

ファミリーでも安心！

ファミリーサポート

お子様用の浴衣やアメニティの充実はもちろん、ベビー・乳児用品の貸出（要事前相談）も行っており、荷物が多くなりがちな家族旅行を応援します。

海水浴プランは下のボタンから。部屋食と食事処での2タイプからお選びいただけます↓

部屋食プラン :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=4f17c085-41fd-4288-9ec6-c75f94ea4d4f&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=15597345&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY通常お食事プラン :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=4f17c085-41fd-4288-9ec6-c75f94ea4d4f&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=15956204&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

夏の特設ページはこちら(https://okamijuku.my.canva.site/ikkyu-summer-2026)

<施設概要>

店名： 湯野浜温泉 海辺のお宿一久

電話番号： 0235-75-2121

所在地： 山形県鶴岡市湯野浜1-10-29

WEBサイト：https://ikkyu.co.jp/

<会社概要>

会社名：株式会社 女将塾

所在地：東京都千代田区神田錦町3-23 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL：https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング